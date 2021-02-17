Вагоны со сменными кузовами В России над подобным проектом уже несколько лет работает Объединенная вагонная компания

Мировой тренд грузоперевозок по железной дороге — вагоны со сменными кузовами: у таких вагонов характеристики лучше, чем у контейнеровозных площадок и вагонов со съемными корпусами.

По мнению заместителя гендиректора Объединенной вагонной компании Анны Орловой, у вагона со сменным кузовом просто больше объем под погрузку. И контейнер, даже если он специализированный, и съемный кузов — часть груза, а груз должен быть размещен в основном габарите погрузки. Сменный же кузов — часть вагона — устанавливается на базовой платформе (экипажной части), закрепляется на нем и входит в массу тары, соответствует более широкому и высокому габариту подвижного состава.

Повышаются технико-экономические характеристики специализированного вагона (вагона-хоппера, полувагона и т. п.) в комплектации со сменным кузовом (объем, грузоподъемность, погонная нагрузка), увеличивается пропускная способность сети.

Быстрая замена кузова при повреждении заметно ускоряет ремонт, а значит, сокращается простой вагона. Вместо кузова одного назначения легко поставить другой для изменения специализации вагона и настройки его под существующие на сети потребности перевозки — выходит сокращение потребного парка специализированных вагонов.

Конструкция сменного кузова и его креплений на вагоне рассчитана на большие по сравнению с контейнерами нагрузки по вагонным нормативам. При этом в верхней части сменный кузов оборудован типовыми угловыми фитингами для возможности снятия и постановки кузова с применением типового для контейнеров подъемного оборудования.

У сменного кузова и экипажной части может быть разный срок службы, что позволяет уменьшить операционные расходы.

Сменный кузов грузового железнодорожного вагона нагружают лесом Фото: Предоставлено ОВК

Согласно проекту вагонов с применением технологии сменных кузовов, «на сегодняшний день завершены приемочные испытания опытных образцов специализированных вагона-платформы модели 10-630 и вагона-хоппера модели 10-630-01 для перевозки минеральных удобрений. В настоящее время вагоны проходят комплекс пробеговых испытаний на экспериментальном кольце АО ВНИИЖТ, позволяющий установить условия курсирования новых вагонов, в том числе в поездах смешанного формирования с четырехосными вагонами, а также подтвердить работоспособность конструкции в эксплуатационных условиях. Завершение испытаний и получение сертификата соответствия планируется до конца текущего года. Начало коммерческой эксплуатации двух моделей вагонов запланировано на первую половину 2022 года. ОАО РЖД проработан порядок учета сменных кузовов в процессе эксплуатации вагонов».

Подробнее о технологии сменного кузова рассказали в Объединенной вагонной компании (ОВК).

В холдинге ОВК разработана целая серия спецвагонов на основе базовой модели платформы 10-630. При установке на нее кузовов (к примеру, типа хоппер) вагон-платформа получает модель 10-630-01 и предназначен для перевозки минеральных удобрений, при установке кузовов типа полувагон — модель 10-630-02 для перевозки сыпучих грузов. Таким образом, разные виды сменных кузовов определяют модель специализированного вагона.

Сменный кузов железнодорожного грузового вагона для перевозки минеральных удобрений Фото: Предоставлено ОВК

За последние 30 лет страны Западной Европы освоили ролкерную или накатную систему перевозок. При ее использовании предполагается, что на всем этапе транспортировки, при обработке продукции исключается применение кранового оборудования. Работы ведутся на основе технологии горизонтальной перегрузки. Дополнительное обслуживание груза происходит только с помощью напольной перегрузочной спецтехники (тягачи, штабелеры, вилочные погрузчики). С помощью этой технологии экономится почти 40% энергозатрат, повышается производительность труда, сопутствующие работы становятся более безопасными. Съемные кузова (swap bodies) — основа технологии горизонтальной перегрузки.

Страны Евросоюза ориентируются на стандарт, регулирующий типоразмеры съемных кузовов DIN EN 284-1992. С его помощью грузоперевозки, выполненные на основе системы съемных кузовов, стали более рентабельными, чем использование контейнерных и контрейлерных технологий. Система съемных кузовов оправдала себя в смешанных сообщениях. Европейский союз заинтересован в применении ее для становления модального и интермодального направления в МТК. Съемные кузова — это облегченные конструкции, применяемые для транспортировки укрупненных грузовых единиц. Они хорошо подходят для перевозки грузов расширенного номенклатурного перечня. При этом их конструктивная модификация не имеет значения. Различные варианты исполнения swap bodies предназначены для любых грузов: сухих, наливных, сжиженных, насыпных. Съемные кузова отлично приспособлены для доставки их автомобильным, морским, речным и железнодорожным видами транспорта.

Алексей Шило, заместитель генерального директора РЖД—начальник ЦФТО, на заседании НТС РЖД, 4 июня 2020:

— Наши зарубежные коллеги сейчас приступили к промышленной эксплуатации вагонов со съемными кузовами в Европе. Они обладают рядом преимуществ, представляющих интерес для владельцев подвижного состава. Ввиду сверхвысокой универсальности модельный ряд съемных кузовов (полувагон, цистерна, лесовоз, хоппер) имеет низкую себестоимость, в том числе за счет использования композитных материалов, и соответствует существующим погрузочно-разгрузочным устройствам. Помимо выгоды владельца вагона есть преимущества и для грузоотправителей в части возможности быстрого перегруза на автотранспорт и временного хранения грузов в кузове на площадке. Для нас такой тип вагона был бы интересен с точки зрения перспективы использования сменных кузовов в международных перевозках, что потенциально позволит решить часть проблем, связанных с перегрузом на международных пунктах пропуска.

Задачи по созданию и развитию производства грузовых вагонов нового поколения были установлены правительством в «Стратегии развития транспортного машиностроения РФ до 2030 года» и закреплены в утвержденной 6 июня 2020 года «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года». Вагоностроителями разработана линейка перспективных грузовых вагонов.

Во-первых, на тележках с осевой нагрузкой 25 тс разработана почти полная линейка типовых четырехосных вагонов, в том числе с кузовами из высокопрочных сплавов, из композитных материалов (хопперы) и алюминия (цистерны, хопперы); созданы многоосные полувагоны и платформы для перевозки контейнеров на трехосных тележках, шестиосные сочлененные вагоны с грузоподъемностью более 110 т (это полувагоны, цистерны для СУГ и светлых нефтепродуктов, хопперы и платформы для перевозки контейнеров).

Во-вторых, с учетом расширения применения танк-контейнеров для перевозки широкой номенклатуры химических грузов разработаны контейнерные вагоны-платформы, в том числе сочлененные.

В-третьих, УВЗ разработан и поставлен на производство вагон-платформа для контрейлерных перевозок с допустимой скоростью эксплуатации до 120 км/ч.

В-четвертых, ОВК разработаны сочлененные вагоны со сменными кузовами.

Одно из существенных преимуществ сочлененных вагонов при перевозке грузов с высокой плотностью заключается в том, что при использовании такой конструкции погонную нагрузку возможно повысить на 23%, а коэффициент тары снизить на 15% без увеличения осевой нагрузки. При этом полезная масса поезда, составленного из вагонов сочлененного типа, выше, чем при использовании стандартных вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс, на 40%.

При перевозке грузов с низкой плотностью, таких как сжиженные углеводородные газы, использование сочлененной конструкции вагона дает не только увеличение полезной погрузки, но и уменьшение количества тележек в поезде, что позволяет обеспечить снижение затрат на содержание и ремонт подвижного состава для собственника вагона.

Технология сменных кузовов является прорывной научно-технической инновацией. Использование такого подвижного состава с универсальной экипажной частью (составляющей до 70% стоимости вагона) позволит снизить затраты на приобретение и содержание подвижного состава, а также исключить простой вагонов при изменчивой номенклатуре перевозимых грузов. При этом хранение кузовов возможно в несколько ярусов, без загрузки ж/д путей. Для погрузки / выгрузки сменных кузовов из состава требуется только стандартное оборудование.

Трудности и вызовы

Для успешного внедрения технологии перевозок в вагонах со сменными кузовами необходима слаженная работа грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. После сертификации вагоны должны пройти функциональные испытания на терминалах погрузки и выгрузки, подтвердить эффективность взаимодействия с применяемыми механизмами. Поезда увеличенной массы за счет применения вагонов сочлененного типа могут дать наибольший эффект на участках пути с ограниченной пропускной способностью, где также необходимы проверки технологии ведения более тяжелого поезда.

Одним из запросов потенциальных собственников вагонов со сменными кузовами является возможность снимать кузова с вагона и складировать их с грузом на терминалах в ожидании разгрузки, отправляя при этом вагон в обратный рейс с другим кузовом того же назначения. Подобная технология требует быстрой перерегистрации вагона в новой комплектации и развития соответствующих цифровых подходов к учету сменных кузовов в составе вагона.

Подготовил Влдимир Тесленко, кандидат химических наук