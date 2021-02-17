Новый карьерный самосвал «КамАЗ» оснащается полностью автоматической коробкой передач Allison

Новый карьерный самосвал «КамАЗ-65805», разработанный Научно-техническим центром ПАО «КамАЗ», оснащается полностью автоматической коробкой передач Allison 4700.



Новый самосвал «КамАЗ-65805 Атлант», оснащённый АКП Allison 4700, предназначен для перевозки скальной и рудной породы в средних и малых карьерах. Он разработан Научно-техническим центром ПАО «КамАЗ» и в полной мере воплощает концепцию эффективного, экономичного и комфортного карьерного самосвала, конструктивно готового к превращению в беспилотный автомобиль.

«КамАЗ-65805» — первый представитель новой линейки карьерных самосвалов «КамАЗ Атлант». Благодаря комбинации современных технологических опций, в числе которых полностью автоматическая коробка передач Allison 4700R с гидрозамедлителем и прогрессивная схема реализации рулевого управления, новый самосвал обладает повышенной манёвренностью и улучшенной проходимостью, а также обеспечивает повышенную безопасность работы, что имеет для карьерного сегмента особое значение.

В линейку войдут автомобили грузоподъёмностью от 45 до 70 тонн с колёсными формулами «8 4» и «10 6». По мнению разработчиков автомобиля, использование автоматической трансмиссии в карьерной технике такого класса грузоподъёмности является оптимальным решением, позволяющим существенно повысить эксплуатационные характеристики автомашин.

Автомобиль «КамАЗ-65805 Атлант» оснащён новым рядным 12-литровым дизельным двигателем «КамАЗ 910» мощностью 500 л. с., агрегатированным с АКП Allison 4700R с интегрированным гидрозамедлителем, продлевающим срок службы рабочей тормозной системы. Эффективное замедление автомобиля без дополнительной нагрузки на тормозную систему в сочетании с таким преимуществом автоматической трансмиссии, как практически полное отсутствие отката при движении в гору, существенно повышает безопасность работы в карьерах и горных районах.

«При создании нового карьерного самосвала мы отталкиваемся от запроса рынка, внимательно изучаем требования конечных потребителей, предъявляемые к технике данного класса, — говорит Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КамАЗ». — Так, трансмиссия является одним из важнейших узлов автомобиля, к ней предъявляются повышенные требования с точки зрения надёжности, долговечности, технологичности. Эти факторы были определяющими при выборе трансмиссии и для нового самосвала «КамАЗ Атлант». Мы выбрали Allison Transmission».

Дополнительное преимущество АКП Allison — запатентованная технология Continuous Power Technology, обеспечивающая более эффективную передачу мощности на колеса и улучшенную манёвренность, что в свою очередь сокращает длительность рейсов, повышает эффективность и рентабельность самосвала. По желанию конечного клиента трансмиссия Allison 4700 может быть дооснащена механизмом отбора мощности двигателя для привода оборудования. Кроме того, автоматическая коробка передач позволит в будущем быстро и эффективно реализовать концепцию беспилотного автомобиля.

Колёсная формула нового самосвала «КамАЗ-65805» — «10 6», с тремя задними ведущими мостами. При этом две первые оси и последний задний мост управляемые. Благодаря такому решению наряду с использованием АКП Allison манёвренность и проходимость автомобиля не уступают самосвалам с колёсной формулой «8 4».

Основной сценарий эксплуатации карьерной техники — частые челночные поездки на малые и средние расстояния с заездом в карьер. Такой режим функционирования значительно нагружает как двигатель, так и все компоненты трансмиссии. Использование АКП Allison призвано обеспечить оптимальный режим работы двигателя, что положительно скажется на его ресурсе, а значит, и на рентабельности самосвала. Помимо этого, благодаря автоматической коробке передач водители смогут полностью сосредоточиться на управлении самосвалом, не отвлекаясь на выбор подходящей передачи.

Новый «Атлант» — не первый пример удачного сотрудничества компаний Allison Transmission и «КамАЗ». В рамках прошлогодней выставки COMTRANS-2019 автопроизводитель представил сразу два новых транспортных средства, оборудованных АКП Allison. Ими стали полунизкопольный пассажирский автобус «НефАЗ-4299-30-52» и вездеход «КамАЗ Арктика».

Компания Allison Transmission предоставляет возможность операторам техники «КамАЗ» провести сравнительный анализ эффективности работы транспортных средств с АКП Allison и без неё. Для этого одна из машин парка переоборудуется автоматической коробкой передач Allison Transmission, а в процессе её эксплуатации происходит тщательный сбор необходимой информации и её последующий анализ. На основе полученных данных руководство эксплуатирующей организации может комплексно оценить эффективность работы транспортного средства с АКП Allison.

В рамках этой программы автоматические трансмиссии Allison были установлены на автобус «НефАЗ-5299-30-32», эксплуатируемый МУП «ПАТП № 4» в Казани, и «КамАЗ6520» с распределителем твёрдых противогололёдных материалов компании «Меркатор Холдинг» — лидера российского рынка дорожной и коммунальной техники.