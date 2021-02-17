Жилой комплекс в Советском районе планируют построить без сноса частных домов

Компания «Андор» намерена построить новый жилой комплекс в границах улиц Гаражной, Бориса Панина и Высоковского проезда. Рядом расположены около 40 частных домов. Изначально сообщалось, что их могут снести. В министерстве градостроительной деятельности пояснили, что сносить дома не планируют.

Предполагается, что в составе ЖК будут два многоквартирных дома со встроенным детским садом на 60 мест. Однако проект планировки и межевания территории, подготовленный по заказу «Андор» и предусматривает, что на территории могут построить еще один дом и школу на месте частных домов. В минграде пояснили, что застройщик «не планирует реализовывать данные решения», а участок для размещения школы показан «в поддержку решений генерального плана города».

«Территория в границах улиц Гаражной, Бориса Панина, Высоковского проезда, вдоль реки Старки в Советском районе генеральным планом отнесена к зоне многоэтажной застройки с локализацией в центре учебной функции. Это решение обусловлено увеличением плотности застройки, переукомплектованностью существующих социальных объектов и соблюдением радиусов доступности для таких учреждений. Безусловно, такое решение генерального плана рассчитано на перспективу и для прогнозирования сроков реализации задуманного нужно учитывать и состояние экономики, и готовность бюджета и государственных программ»,— отметили в министерстве (цитата по «Российской газете»).