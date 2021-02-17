«Суть патриотического посыла гвардейцы уловили верно»

В нижневартовской школе, которая организовала для учащихся игры в ОМОН и митингующих, проводится проверка. Администрация города выясняет, не нарушает ли формат закон об образовании. В рамках так называемого урока мужества сотрудники полиции устроили показательное шоу с участием школьников. Учащиеся разбились на две группы: часть, исполняя роль протестующих, бросала мячами в одноклассников, которые были в форме силовиков со щитами и дубинками в руках. Также псевдоправоохранители отрабатывали задержание «несогласных». В местном управлении МВД заявили, что разыграли сценку, где присутствующие под руководством полицейских выступали «в роли героев». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич сомневается в правильности методов воспитания, которые использует власть.

После январских протестов многие чиновники опять заговорили о том, что государство совершенно не занимается воспитанием молодежи, поэтому подрастающее поколение попадает под влияние всяких нечистоплотных взрослых вроде Алексея Навального, одурманивается нехорошими идеями и принимает участие в незаконных политических акциях. Соответственно, для блага страны эту работу следует немедленно укрепить, чтоб студенты и школьники не из интернета, а из первых рук узнавали, что такое настоящий патриотизм и как правильно родину любить.

К таким высказываниям все давно привыкли, они звучат после каждого всплеска протестной активности молодежи и, как правило, ничем не заканчиваются, кроме пары-тройки мероприятий в регионах, где местные чиновники и учителя, не особо задумываясь о последствиях, демонстрируют, как они поняли слова вышестоящего начальства.

Нечто подобное на днях произошло в Нижневартовске. Под вывеской «урока мужества» представители Росгвардии пришли в местную школу и устроили занятие по профориентации. (В Росгвардии “Ъ” заявили, что сотрудники ведомства, в том числе из подразделений ОМОНа, к данному мероприятию отношения не имели). Учеников разделили на две части: одним выдали баскетбольные мячи, а другим — шлемы, дубинки и щиты. Отмечу, что первыми по отмашке взрослого начали нападать почему-то именно дети с мячами.

Сразу после того, как ролик разошелся по интернету, представители нижневартовского департамента образования объявили о внутренней проверке на предмет соответствия случившегося текущему законодательству. Смею предположить, что, как и в других подобных случаях, проверка окончится отпиской или вовсе ничем. Потому что с наглядностью нижневартовские гвардейцы, конечно, перебрали, но суть патриотического посыла уловили верно.

Это раньше у нас военные приходили в школу, ломали груду кирпичей одним ударом или в камуфляжной форме преодолевали полосу препятствий. Сейчас угроза национальной безопасности требует совсем других навыков — стучать щитами, держать строй и выхватывать недовольных по одному.

Поэтому если обещанная сторонниками Навального весенняя активизация произойдет, то и пропаганда героизма омоновцев при разгоне демонстраций, конечно, будет продолжаться. Вопрос лишь в том, как сами дети воспримут это новое прочтение образа защитника родины и какая сторона на подобных занятиях будет вызывать у них большую симпатию.

Кстати, по словам директора нижневартовской школы Галины Гасымовой, детям мероприятие понравилось, и они «с желанием участвовали во всех предложенных действиях». Хотелось бы надеяться, что директор не имела в виду готовность подростков к гражданскому противостоянию, и, повзрослев, ее ученики будут дискутировать не при помощи дубинок, а более цивилизованным, парламентским способом.