Больше 7,5 тыс. жителей 22 населенных пунктов Сахалина остаются без света из-за циклона

На Сахалине полностью без света остаются 13 населенных пунктов, в девяти электричества нет частично, сообщило региональное правительство. Без света остаются 7,6 тыс. человек. Порывы ветра в регионе достигают 35 м/с.

«Полностью без света остаются 13 населенных пунктов, девять — частично, в том числе Южно-Сахалинск, Макаров, Поронайск, Тымовское, Томари. Общая численность граждан, попавших под отключение, составляет 7637»,— говорится в сообщении правительства в Telegram.

На севере Сахалина действует оранжевый, а на юге — желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр России сообщает об урагане и сильной метели в регионе.

Школьники второй день учатся дистанционно. Закрыта переправа Ванино—Холмск, которая соединяет Сахалин с материком.