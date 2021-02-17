Коррупция как осложнение после коронавируса

Для спортивной отрасли одним из неожиданных побочных эффектов, связанных с пандемией коронавируса, оказалось зафиксированное антикоррупционной структурой Sportradar резкое увеличение количества договорных матчей в процентном отношении. Явление, ранее характерное для наиболее «дорогих» видов, на фоне падения из-за сокращения календаря легальных доходов участников рынка распространилось на многие считавшиеся ранее относительно чистыми жанры.

Издание The Guardian опубликовало результаты исследования, проведенного структурой Sportradar. Она специализируется на выявлении коррупции в мировом спорте с помощью различных методов, например анализа букмекерских ставок, и сотрудничает с большинством крупнейших спортивных организаций. Нынешнее исследование, посвященное событиям 2020 года, констатирует, что во время пандемии коронавируса спортивная отрасль «столкнулась с колоссальным распространением раковой опухоли договорных матчей».

На самом деле может показаться, что Sportradar несколько преувеличивает. Проверке на предмет коррупционности подверглись около 6 тыс. матчей в 26 видах спорта. Специалисты уверенно указали как на договорные на 526 из них. Это даже немного меньше, чем было в 2019 году,— 661 матч. Но авторы исследования пояснили, что необходимо учитывать специфику года. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса число спортивных событий существенно сократилось. Таким образом, в процентном отношении зафиксирован резкий рост договорных матчей.

В некоторых видах, впрочем, заметен и рост чисто количественный. Речь в первую очередь о футболе. В 2019 году Sportradar обнаружила в нем 38 матчей, в которых наверняка присутствовала коррупционная составляющая, в 2020-м их стало 62. В основном «договорняки» — это товарищеские встречи, которые играются на зарубежных сборах в летнее межсезонье или во время зимней паузы: в таких случаях практически невозможно начать уголовное преследование нарушителей, быстро покидающих территорию намеренного инициировать его государства. А в число стран, чьи представители такие матчи играли «наиболее часто», Sportradar наряду с Бразилией, Вьетнамом, Чехией и Арменией включила и Россию.

Едва ли не самой показательной авторам исследования показалась ситуация в настольном теннисе. В нем в 2019 году был один попавший в черный список матч, в 2020-м набралось аж 20 матчей. При этом директор департамента целостности спорта Sportradar Андреас Кранних отметил, что прошлогодним трендом в принципе была «диверсификация» коррупционных эпизодов, «успешно распространившихся» на «новые виды спорта, новые лиги и новые федерации». Эксперт пояснил, что ранее организаторы «договорняков» концентрировались в основном на видах, являющихся коммерческими лидерами,— футболе, теннисе, баскетболе. Теперь же их увлекли и те сферы, которые прежде не представляли особенного интереса, такие как тот же настольный теннис или киберспорт.

В Sportradar убеждены, что налицо любопытный побочный эффект пандемии. Участники рынка из-за нее сильно пострадали в финансовом отношении, а «теряющие деньги игроки, судьи, тренеры и президенты клубов» становятся «более уязвимыми», и ими легче «манипулировать».

Алексей Доспехов