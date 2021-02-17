«Моральных уродов не надо освещать в хорошем свете» Как уральский полпред пообщался с руководителями СМИ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с руководителями СМИ во вторник, 16 февраля, объяснил рост официальной безработицы, назвал драйверы экономики федерального округа и призвал сбалансированно освещать избирательную кампанию 2021 года. За тем, что волновало журналистов и как полпред их успокаивал, наблюдал главный редактор “Ъ-Урал” Николай Яблонский.



Впервые за последнее время для встречи полпреда с руководителями СМИ Уральского федерального округа не использовалась видео-конференц-связь. Все журналисты были приглашены в резиденцию полпреда в Екатеринбурге. При этом всех предупредили, что встреча носит закрытый характер. Правда, к концу встречи выяснилось, что полпред ничего лишнего не сказал и впечатлениями о ней можно делиться в СМИ.

Владимир Якушев сразу погрузил журналистов в социально-экономическое положение УрФО: он показывал слайды о безработице, рождаемости, смертности, заболевании COVID-19 и к каждому из них давал комментарии. Например, рост безработицы с 0,9% до 4,1% в 2020 году он объяснил тем, что граждане, находящиеся в тени, решили из нее выйти, чтобы получить выплаты от государства.

Владимир Якушев назвал туризм одной из самых нереализованных сфер. Так, по данным Ростуризма, количество достопримечательностей на 100 тыс. человек населения в России составляет 15,11, а в УрФО — 12,13.

В качестве драйвера развития экономики полпред назвал национальные проекты, финансирование которых в УрФО в 2020 году составило свыше 148 млрд руб. По его словам, они останутся точками роста и в 2021 году.

Впрочем, господин Якушев попросил не испытывать иллюзий и пояснил, что «чудес не произойдет» — уральская экономика будет развиваться за счет обрабатывающей промышленности «еще лет пятьдесят».

Полпред также напомнил важность 2021 года с точки зрения избирательных кампаний: всего на территории УрФО должны пройти 103 кампании, включая выборы в Госдуму, региональные парламенты ХМАО, Свердловской и Тюменской областей. «Надо стремиться к балансу в освещении выборов. Моральных уродов не надо освещать в хорошем свете»,— напутствовал он.

Когда перешли к вопросам и ответам, каждый журналист продемонстрировал заботу о своей территории. СМИ из Салехарда получили одобрение господина Якушева на развитие Северного широтного хода, СМИ из Ханты-Мансийска узнали о пользе Арктической зоны, куда стремятся попасть несколько югорских районов. Тюменских журналистов полпред успокоил тем, что до сих пор следит за ситуацией в Тюмени (Владимир Якушев был губернатором Тюменской области в 2005–2018 годах) и «дает советы». Надо сказать, что не всеми вопросами господин Якушев остался доволен и даже потребовал, чтобы к встрече с ним все-таки готовились.

Челябинцы не скрывали волнения за экологическую протестную повестку.

«Это еще и хороший бизнес. Повестка расшатывается искусственно»,— отметил со знанием дела господин Якушев.

Рассуждая о самой депрессивной в УрФО Курганской области, полпред заверил, что в регионе «ситуация не самая плохая в России».

Много вопросов Владимиру Якушеву задавали о развитии транспорта как в городах, так и между ними. Полпред рассказал о том, как сейчас строятся четырехполосные дороги, объяснил, что малая авиация должна субсидироваться, и если будут четырехполосные дороги, то ею никто, кроме медиков, пользоваться не будет. Кроме того, он подчеркнул, что вторая ветка метро в Екатеринбурге — это слишком «крупные невозвращаемые затраты», но лоббировать этот вопрос все равно пообещал.

На вопрос о молодежной политике Владимир Якушев признал, что воспитательный фактор надо усиливать в школах и вузах, но подметил, что «человек все-таки воспитывается в семье».

В конце встречи господин Якушев заявил, что не заводил и не собирается заводить аккаунты в соцсетях, а заведет, только если «будет жесткое указание от сами знаете кого».

Николай Яблонский