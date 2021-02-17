Миллионы не долетели до орбиты

Мособлпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 92 млн руб. при строительстве российско-немецкой астрофизической орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», материалы направлены в суд. Запущенная два года назад обсерватория, состоящая из двух телескопов, предназначена для создания полной карты звездного неба в рентгеновском диапазоне. По данным “Ъ”, фигурантами расследования являются совладелец подрядной организации — строительно-монтажного предприятия (СМП) «Мосинформстрой» Анатолий Скакунов, ее гендиректор Алексей Омельяненко и двое их подчиненных.

Уголовное дело о хищении средств при создании обсерватории вели сотрудники второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Московской области. Официальный представитель управления Ольга Врадий сообщила, что на днях расследование было завершено, обвинение в окончательной редакции предъявлено четверым сотрудникам ЗАО СМП «Мосинформстрой». Им в зависимости от степени участия каждого в преступлениях инкриминируются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). В СКР не стали называть имена фигурантов, но, по данным “Ъ”, основными обвиняемыми являются совладелец «Мосинформстроя» Анатолий Скакунов и гендиректор компании Алексей Омельяненко.

Согласно материалам дела, ЗАО СМП «Мосинформстрой» было привлечено в качестве подрядчика при реализации государственного контракта, заключенного между госкорпорацией «Роскосмос» и ФГУП «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина». Контракт предусматривал выполнение работ по созданию космической российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ», запущенной на орбиту 13 июля 2019 года. «Спектр-РГ» состоит из двух рентгеновских зеркальных телескопов — российского ART-XC и немецкого eROSITA. Оба установлены на платформе «Навигатор» и работают по принципу рентгеновской оптики косого падения. Цель программы с участием «Спектра-РГ» — построение детальной карты всего звездного неба как в мягком, так и в жестком диапазонах рентгеновского спектра. За два года, прошедших с момента запуска, выполнена примерно треть работ.

Компания «Мосинформстрой» в рамках заключенного с ней договора разработала и изготовила составную часть астрофизического комплекса — комплексный контрольно-измерительный стенд. Однако при выполнении контракта, как посчитали следственные органы, руководством «Мосинформстроя» были представлены к оплате «не соответствующие действительности завышенные расходы» на изготовление измерительного стенда. При этом должностными лицами НПО им. С. А. Лавочкина эти сметы были «приняты в полном объеме». В результате этих действий, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 92 млн руб.

При этом в СКР отметили, что среди фигурантов уголовного дела нет сотрудников НПО им. С. А. Лавочкина, хотя, по данным “Ъ”, в начале расследования в материалах упоминались двое руководящих сотрудников объединения.

Пока следствие разбиралось с обстоятельствами предполагаемого хищения при исполнении контракта, были выявлены и махинации с налогами. По версии следствия, фигуранты, используя реквизиты фирм-однодневок, отразили в данных бухгалтерского учета и налоговых декларациях «заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость», что повлекло недоимку на сумму более 21 млн руб. Кроме того, по материалам дела, были скрыты от учета более 12 млн руб., за счет которых «должно быть произведено взыскание» налоговой задолженности.

Материалы расследования составили 92 тома, они направлены в суд для рассмотрения по существу. При этом в целях обеспечения возможности исполнения приговора в части возмещения иска «Роскосмоса», признанного потерпевшим по делу, по инициативе СКР было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 30 млн руб.

Владислав Трифонов