Четыре квартала здоровья

Лучшее время заняться своим здоровьем – сегодня. Но мы возьмемся вам доказать, что это уместно в любой день любого времени года. Правда, лучше по собственному желанию, а не из-за очевидной проблемы. И пусть в нашем новогоднем календаре есть некоторые преувеличения и даже шутки, поверьте, доли правды и здравого смысла в нем значительно больше.

Январь, февраль, март

Несомненно, главная героиня первого квартала – пищеварительная система. Именно в зимние праздники многие впервые узнают значения слов «изжога», «холецистит», «панкреатит», а также вдруг выясняют, где в организме располагается печень. Мы рекомендуем нашим читателям разумно подходить к выбору блюд, размерам порций и количеству бокалов, а также при необходимости принимать ферментативные препараты только в соответствии с инструкцией. Но что делать, если несмотря на все принятые меры пищеварительная система все-таки дала сбой? Конечно, обратиться к специалисту. При возникновении сильной боли в животе, рвоты с примесью крови или цвета «кофейной гущи» – немедленно вызывайте скорую! Если же острые хирургические заболевания исключены, то на помощь придет врач-гастроэнтеролог. Но прежде чем нанести визит доктору, стоит сдать биохимический анализ крови на следующие показатели: АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, ГГТП, ЩФ, общий белок, креатинин, холестерин, глюкоза, амилаза панкреатическая, липаза. А также пройти УЗИ брюшной полости – так мы увидим, нет ли воспаления поджелудочной железы и печени или, например, камней в желчном пузыре.

Другая уязвимая в это время года система организма – легкие. Морозный воздух может спровоцировать обострение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких. Если вы страдаете одним из этих заболеваний, то наступил подходящий момент запланировать посещение врача-пульмонолога. Новый год – время менять свою жизнь к лучшему, поэтому мы рекомендуем курильщикам прямо сейчас (да-да, именно когда вы читаете эти строчки) решиться и бросить курить! Вы были курильщиком с большим стажем? Очень желательно сделать компьютерную томограмму (КТ) легких и проверить функцию внешнего дыхания – эти исследования покажут состояние вашей дыхательной системы, помогут вовремя выявить серьезные отклонения. Ну, а если ничего из вышесказанного к вам не относится, то осталось только вспомнить, не пора ли повторить плановую флюорографию (или низкодозовую рентгенографию)?

Зимой обмен веществ в организме обычно немного замедляется (не зря же медведи впадают в спячку). И особенно это может коснуться людей с нарушениями в эндокринной системе. Ведь, например, снижение функции щитовидной железы тоже может проявляться сонливостью, набором массы тела и ощущением, что никак не удается согреться. Чтобы проверить – достаточно сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон), а если он будет не в норме, то еще Т4 свободный (тироксин), Т3 свободный (трийодтиронин) и АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе). Разобраться с результатами этих анализов и назначить лечение поможет врач-эндокринолог.

Апрель, май, июнь

Холода отступают, солнца с каждым днем все больше. Природа пробуждается, начинают цвести растения…

Заметили, что каждой весной в один и тот же месяц у вас закладывает нос, краснеют глаза и даже беспричинно текут слезы? Возможно, вы страдаете от поллиноза – аллергии на пыльцу. Врач-аллерголог поможет выявить, на что именно возникает реакция, и подскажет грамотное лечение и профилактику поллиноза. Дополнительно (при необходимости) врач-офтальмолог и ЛОР-врач расскажут, как эффективно победить слезотечение и заложенность носа.

Прогулку по весеннему (и летнему) лесу может омрачить встреча с клещами – переносчиками опасных заболеваний. Чтобы чувствовать себя в безопасности, рекомендуем заблаговременно пройти курс вакцинации от клещевого энцефалита. Введение вакцины проводится трехкратно (по стандартной схеме 0-1(3)-9(12) месяцев – для импортных, и 0-1(7)-(12) – для отечественных вакцин), а иммунитет формируется только через 2 недели после введения второй дозы вакцины (в некоторых случаях второе введение можно провести раньше, чем через месяц).

Весной прекрасная половина человечества окружена повышенным вниманием со стороны сильного пола, да и Международный женский день мы отмечаем именно в эту пору. Но уделяют ли сами дорогие дамы должное внимание себе? Спросите себя, когда вы делали УЗИ молочных желез или проходили маммографию? А ведь эти быстрые, безопасные и чувствительные исследования способны выявить онкологию еще задолго до появления симптомов! И, кстати, не пора ли запланировать очередное посещение врача-гинеколога? (Все же лучшее украшение женщины – это ее здоровье!)

Прошедшая зима не радовала нас большим пищевым разнообразием и солнечным светом (если, конечно, вы не провели ее на тропическом острове), поэтому весной почти неизбежен дефицит некоторых микроэлементов. Их недостаток может протекать почти незаметно (например, в виде сонливости и частых ОРЗ), а может создавать очевидные проблемы (скажем, выпадение волос и ломкость ногтей). Поэтому правильным шагом будет проверка уровня элементов, недостаток которых наиболее часто встречается: оцените в крови уровень витамина D и ферритина (это наши запасы железа), а в волосах (так точнее) – концентрацию магния, цинка и селена. Правильно подобрать пищевые добавки, скорректировать ваше меню и восполнить дефицит нужных веществ поможет нутрициолог или диетолог. Только не принимайте ничего, потому что «друзья посоветовали» и «все это пьют». Избыток какого-то элемента также может нанести вред.

Июль, август, сентябрь

Пора отпусков и каникул, путешествий и хорошего настроения! И так важно не допустить, чтобы неприятности со здоровьем испортили летние впечатления. Давайте разберемся: на что стоит обратить пристальное внимание.

Интенсивные солнечные лучи дарят не только красивый загар, обогащая нас витамином D, но и повышают риск развития онкологических заболеваний кожи. Так что рекомендуем ограничивать время пребывания на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами.

И очень важно: если вы заметили, что имеющийся на коже невус (родинка) асимметричен, имеет неровные границы, неоднородный цвет, диаметр более 6 мм или даже просто внешне изменился – срочно обратитесь к врачу-дерматологу.

Летняя жара способна вымотать даже самого стойкого человека. И зачастую от этого дискомфорта нас спасают кондиционер (или вентилятор) и холодное питье... Совпадение или нет, но популярность ЛОР-врачей и пульмонологов в жаркий сезон тоже растет. Чтобы не допустить серьезных заболеваний, таких как ангина, синусит или даже пневмония, не стоит долгое время находиться под потоком холодного воздуха. А если у вас есть давние проблемы с ухом, горлом или носом (к примеру, хронический тонзиллит), то заранее посетите ЛОР-врача, чтобы провести санацию (обработку) очага хронической инфекции – это значительно снизит риски заболеть даже при возможном переохлаждении. Уже упомянутая жара создает стресс для сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы рекомендуем (особенно нашим читателям старше 40 лет) избегать длительного нахождения в жарких и душных помещениях или под открытым солнцем, регулярно измерять артериальное давление (АД) и пульс, а при появлении таких симптомов, как дискомфорт в груди, одышка, и при цифрах АД выше 140/90, а пульса выше 90 в покое – посетить врача-кардиолога. Предварительно будет не лишним сдать анализ крови на липидный спектр (это общий холестерин, а также триглицериды, липопротеины низкой, высокой и очень низкой плотности), креатинин, глюкозу, калий, натрий, АЛТ, АСТ, билирубин общий и записать электрокардиограмму (ЭКГ).

Высокая температура воздуха негативно влияет и на почки. Эти органы летом работают в усиленном режиме. Вот почему так необходимо пить достаточное количество жидкости (в основном – чистой воды), избегая как ее избытка, так и обезвоживания. Для облегчения этой задачи постарайтесь в помещении, где вы находитесь, создать оптимальные условия по температуре (не выше 24 градусов по Цельсию) и влажности (30-60%). Если же вы почувствовали боль при мочеиспускании, резкое учащение (или уменьшение) походов в туалет, дискомфорт в паховой или поясничной областях, заметили отечность лица и конечностей, то не откладывайте визит к врачу-урологу. Минимально необходимый набор анализов можно сдать заранее: общий анализ мочи, общий анализ крови, с-реактивный белок, мочевина и креатинин, по возможности – сделать УЗИ (или КТ) почек.

Октябрь, ноябрь, декабрь

Начало осени – самое подходящее время для плановой вакцинации от гриппа (она ежегодная) и от пневмококковой инфекции (а этой прививки хватает на долгие годы). Обратите внимание, что, как правило, эти две вакцины можно вводить в один день.

Серые пейзажи за окном, снижение количества солнечного света приносят осеннюю хандру и снижение работоспособности. Не стесняйтесь обращаться к психотерапевтам и физиотерапевтам. Порой один курс лечебных ароматных ванн способен изменить негативный взгляд на мир на противоположный. Правильно подобранная немедикаментозная терапия без преувеличения творит чудеса.

Например, врачи-физиотерапевты «Олимпа Здоровья» могут предложить вам сеансы в СПА-капсуле или криокапсуле, душ Шарко, бальнео- и грязелечение, различные виды массажа, ЛФК и т.д. Разработаны и специальные комплексы процедур. Осенью, особенно когда меняется погода, возможно появление болей в спине или суставах. Если такая ситуация возникла впервые, то стоит посетить врача-ортопеда, ревматолога (если боли в суставах) или невролога (если болит спина). В сложных случаях, давних и плохо поддающихся лечению, лучше обратиться в специализированное отделение по лечению боли. В «Олимпе Здоровья» этим занимается Центр Управления Болью (ЦУБ). Кураторы центра помогут вам составить индивидуальный план обследования и лечения.

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста