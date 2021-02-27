«Ходить пешком и правильно дышать» Главный пульмонолог Воронежской области – о времени до и после коронавируса в жизни каждого

Нынешняя зима – уникальная для россиян, да и для всего человечества. Мало того что нам надо во всеоружии встретить и пережить очередную волну гриппа и ОРВИ (обычно она с новой силой накрывает сразу после новогодних праздников), так теперь еще задача – защитить себя от новой коронавирусной инфекции. Или уже бороться с ней. Или восстанавливаться. В чем уникальность нового вируса на фоне привычных гриппа и простуды? Как пережить эту сложнейшую из зим? Об этом «Вестнику долголетия» рассказала главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения, заведующая пульмонологическим отделением ВОКБ №1 Наталья Костина.

– Наталья Эдуардовна, очень многие воронежцы уже переболели коронавирусом. Сейчас, с кем ни поговоришь из лечившихся в стационаре или дома – у большинства результаты КТ показывают 15-25% поражения легких. Как теперь с такими показателями восстанавливаться после пневмонии?

– Давайте начнем с того, что термин «пневмония» в отношении коронавирусной инфекции не слишком корректен. Это, безусловно, пневмонит, и не одно только легочное поражение организма. Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию – как правило, перенесли сложный мультисистемный процесс. И в нем требуется помощь не только пульмонолога. Таким процессом занимаются много специалистов: терапевты, ревматологи, кардиологи, гематологи, а при восстановительном лечении используются общетерапевтические принципы. И второе, что важно понимать – далеко не всем пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе эти самые пневмониты, требуется такая активная терапия и активная, с участием врачей, реабилитация. Потому что у очень многих людей все органы и системы после перенесенного коронавируса постепенно восстанавливаются сами. Но для этого требуется не быстрый период, и люди должны быть на него настроены. При осознанном участии в реабилитации самого пациента процесс займет до полугода.

Теперь о визуализированном на КТ поражении легких. Сейчас стало модным делать КТ по поводу и без. Даже бессимптомные пациенты с положительным тестом на ковид на своей внезапной панической атаке отправляются делать компьютерную томографию. И у них действительно на КТ может обнаружиться так называемое поражение легких. Хотя сами пациенты никаких ощущений не испытывают. Но если при этом нет одышки, боли в грудной клетке, организм хорошо снабжается кислородом, а температура тела не поднимается выше 37,5, то таким людям не требуется лечения. Визуализированное на КТ состояние легких здесь не критично, а лишь маркер того, что вирус присутствовал в легочной ткани. Возможно, еще и при ранее перенесенных заболеваниях.

– А что при коронавирусной инфекции является критичным?

– По большему счету, эта инфекция состоит из двух фаз. Сначала вирус встраивается в организм, и начинается активная вирусная репликация. Как и при любой респираторной инфекции, которая поражает дыхательные пути, – повышение температуры, кашель. А дальше, через пять дней, становится видно, сможет ли организм побороть инфекцию сам? Именно из-за этой борьбы повышается температура и активируются другие процессы в организме. Если после пяти дней температура снижается и не наступает одышка, тяжесть и боль в грудной клетке, то такой человек, как правило, постепенно выздоравливает. И вот в случае с коронавирусом становится критичной как раз вторая фаза течения болезни. Если собственный интерферон с ним не справился, то запускается так называемая реакция гипервоспаления – это когда наш организм начинает работать против самого себя.

Два момента в течении болезни должны насторожить: температура выше 37,5, которая держится дольше пяти дней, и ощущение нехватки воздуха, наступление одышки.

Привычная нагрузка в тех же домашних условиях вдруг начинает переноситься гораздо тяжелее и именно с одышкой. Больше остальных к такой реакции на коронавирус предрасположены люди с ожирением или в возрасте старше 50 лет. Старение организма само по себе способствует развитию гипервоспалительной реакции при любом нежелательном триггере извне. Еще одна группа риска – пациенты с серьезными хроническими заболеваниями типа сахарного диабета, сердечной недостаточности. Их организм предрасположен к нарушению гликемического обмена, к гиперкоагуляции – сгущению крови.

– Если человек все же переболел коронавирусом, независимо от своего изначального состояния здоровья, то как ему восстанавливаться дальше самому?

– После перенесенной коронавирусной инфекции могут еще долго сохраняться слабость, головокружение, головные боли. И здесь важно ввести в свой образ жизни две вещи. В первую очередь, по мере переносимости, нужно начинать дозированные физические нагрузки, с каждым днем делать чуть больше, чем вчера. И второе – дыхательная гимнастика. Но известное всем надувание шариков с интенсивным выдохом в данном случае дело совершенно избыточное и не безопасное для легких с любой патологией, в том числе после коронавирусной инфекции. Самый лучший вариант – сбалансированная, стандартная, безо всяких шариков дыхательная гимнастика: человек равномерно делает полноценные вдохи-выдохи, поднимая и опуская по бокам руки. И вот здесь ключевой маркер того, что вы все делаете правильно – движение живота на вдохе. Он должен участвовать во вдохе, а вы должны его в этот момент чувствовать.

Диафрагма играет в дыхании, в формировании правильного дыхательного паттерна, огромную роль. При ее задействовании хорошо дышат нижние отделы легких, улучшается кровоснабжение всего организма.

Этот самый банальный комплекс упражнений способен на чудеса и может использоваться не только для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, но и для всех пациентов с хроническими заболеваниями. Это не просто правильное дыхание – это предотвращение обострения хронических заболеваний и появления новых.

Любых новых, а не только связанных с пульмонологией. Это в том числе возможность сохранить молодость и красоту, а также здоровая работа головного мозга для формирования в нем сигнальных потоков для всех органов и систем. В нашем организме все взаимосвязано очень тесно.

– По интернету блуждает много всяких препаратов, важных при лечении коронавируса и при реабилитации. Например, все стараются запастись на долгий срок антикоагулянтами и витамином D. Они действительно нужны для восстановления?

– Давайте мы разделим наших пациентов на тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию амбулаторно, и тех, кто попал в стационар с гипервоспалительной реакцией. Здесь абсолютно разные подходы к реабилитации. Если врач при выписке из стационара назначает пациенту антикоагулянты на длительный срок, это значит, что человек должен их принимать. Должен категорически. Потому что в результате произошедшей гипервоспалительной реакции изменяются параметры свертываемости крови, появляется тенденция к тромбообразованию. И такой гиперкоагуляционный каскад всего организма прекращается медленно. В стационаре купирован острый период, но весь патологический процесс в организме после перенесенной инфекции не завершен. Сейчас все новые схемы лечения на постгоспитальном этапе для пациентов, перенесших ковид, во всем мире находятся в стадии разработки. Пока нет единой доказательной базы, которая позволила бы с полной уверенностью назначать конкретный препарат для гарантированного выздоровления. Думаю, что уже в течение очень короткого времени появятся схемы Минздрава России и других государств, на основании которых будет достигнут четкий консенсус.

Но в любом случае прием витамина D для таких пациентов очень рекомендован. В процессе развития инфекции его уровень в организме сильно снижается. А этот витамин необходим, особенно в зимнее время нашей средней полосы, когда мало солнца и люди большую часть суток проводят в четырех стенах. Также можно подключать препараты цинка – все металлсодержащие витамины отчасти повышают иммунитет. Но принимать их нужно без фанатизма, короткими курсами, а не на постоянной основе. Ну, а все другие препараты должны назначаться специалистом в каждом конкретном случае.

– Сейчас в протоколы лечения коронавируса и восстановления включен препарат мелаксен со снотворным действием. Это тоже работает?

– Мелаксен сейчас стал использоваться в мире довольно активно, потому что восстанавливает циркадные ритмы и имеет иммуномодулирующее действие. У многих пациентов после перенесенного ковида развивается состояние субклинической депрессии. И здесь режим дня, восстановление правильных ритмов сна-бодрствования играет важную роль. Их нарушение может усугубить депрессию до клинической стадии. А вот у самого препарата все-таки есть противопоказания, и принимать его можно, только посоветовавшись с врачом.

– Значит, коронавирус может спровоцировать когнитивные нарушения?

– Безусловно. Повторюсь, что коронавирусная инфекция – процесс системный, действующий на сердечно-сосудистую, нервную, периферическую и другие системы. И на головной мозг в том числе. Напрасно в сознании людей этот вирус связан только с состоянием легких.

– Какие принципиальные отличия этого системного процесса от течения того же гриппа, который тоже опасен осложнениями в разных органах? Или эти заболевания – из одного ряда, только другой штамм?

– Нет. Коронавирус принципиально отличается от того процесса, который запускает в организме грипп. Грипп редко вызывает такую генерализованную реакцию всего организма. И очень редко дает столь длительные отсроченные последствия. В том числе и для пациентов, которые уже выписаны из стационара.

– Как можно защититься от коронавируса, не считая масок, личной гигиены и вакцины? Витамин С, занятия физкультурой и другое укрепление иммунитета через ЗОЖ здесь не панацея?

– Абсолютно не панацея. Более того, сейчас в работе интересные исследования, которые говорят об определенной генетической предрасположенности к самому вирусу и к его тяжелым формам. Поэтому чеснок-имбирь-лимоны или какие-нибудь волшебные препараты здесь не гаранты. Есть только один момент уже с доказательной базой: если вы почувствовали, что заболели, что начинаются какие-то катаральные явления, то надо начинать пить большое количество жидкости. Вот это действительно работает и может смягчить острое течение коронавирусной инфекции. И это единственное, что роднит ее с гриппом. Других значимых превентивных мер я назвать не могу.

– На случай коронавируса люди стали скупать антибиотики. И сразу пускают их в дело, если заболели. Азитромицин теперь стал таким же нарицательным понятием, как мед и малиновое варенье. Как с этим быть?

– К этому следует относиться плохо. То есть совсем плохо.

К антибиотикам нельзя приближаться, пока их не назначил врач. А на процесс коронавируса они вообще не действуют ни на каком этапе.

Азитромицин действительно используется в лечении коронавирусной инфекции, но только по назначению врача – в комбинации с гидроксихлорохином как усилитель его действия. Надо помнить, что азитромицин сам по себе – антибиотик крайне не безвредный. Он способен вызвать серьезные реакции печени, желудочно-кишечного тракта. Может давать тяжелые системные аллергические реакции.

И еще очень важно понимать: если, заболев коронавирусом, вы начали сами себя лечить то одними, то другими антибиотиками, то формируете очень печальную перспективу. Однажды, после ковида, может наступить момент, когда лечение антибиотиками потребуется по жизненным показаниям. Но на организм они уже не будут действовать. Поверьте, не ковид или другая инфекция, а именно это обстоятельство когда-то станет причиной очень большого количества смертей.

Повсеместное самоназначение антибиотиков по каждому поводу – большая беда для человечества. Новый ряд антибиотиков появляется все реже, потому что уже мало возможностей для их разработки. А старые – «затасканы» и перестают действовать.

– Наталья Эдуардовна, у вас есть личные «фишки» по поддержанию себя в форме в этот сложный для всех период?

– Как можно больше ходить пешком. Стараться сбалансированно, но плотно питаться, с хорошим запасом жиров и белков. Сейчас не время для диет и всяких тонких изысков нутрициологии. А вот углеводную пищу в рационе надо ограничить. Потому что коронавирус очень «любит» людей с повышенным уровнем глюкозы.

И вообще, в это действительно очень сложное время надо попытаться существовать в каком-то размеренном ритме. Не нужно внезапно прерывать свою обычную активность и впадать в депрессию, которая сейчас валится на всех – и на тех, кто сидит дома на самоизоляции, и на тех, кто работает на пределе.

Надо жить размеренной, интересной жизнью со своими привычными «зонами комфорта». И делать вид, что вокруг тебя ничего страшного не происходит.

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста