Халатность сохранила миллиард

Орловское управление СКР возбудило уголовное дело о халатности по факту срыва в прошлом году программы капитального ремонта жилья. По версии следствия, чиновники департамента строительства и ЖКХ не обеспечили контроль за работой регионального фонда капремонта. Несмотря на то, что на его счетах находилось примерно 1,1 млрд руб., включенные в программу 43 дома не были восстановлены в запланированные сроки. Орловские власти объяснили срыв недостаточным внутренним финансированием фонда и пообещали догнать программу после его реорганизации.

О том, что управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, максимальная санкция — арест на срок до трех месяцев) по факту срыва региональной программы капремонта, “Ъ” рассказали в ведомстве. Там пояснили, что такое решение было принято при рассмотрении материалов прокурорской проверки.

В прокуратуре Орловской области пояснили “Ъ”, что проверка исполнения законодательства при реализации утвержденной местным правительством региональной адресной программы капремонта проводилась по поручению облпрокурора Владислава Малкина. В сообщении ведомства указано, что чиновники департамента строительства, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и дорожного хозяйства «своевременно не организовали и не провели аукционы» по поиску подрядчиков для ремонта жилья в прошлом году.

Как оказалось, несмотря на наличие на счетах регионального фонда почти 1,1 млрд руб., в 2020-м не был завершен ремонт включенных в программу 43 многоквартирных домов в Орле и в нескольких районах региона. Сейчас в материалах уголовного дела о халатности фигурируют «неустановленные должностные лица». Орловское управление СКР проводит необходимые следственные действия.

Зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков в разговоре с “Ъ” объяснил проблему срыва программы нехваткой внутренних средств для финансирования работы фонда капремонта.

«Сам фонд внутри себя не до конца был обеспечен средствами. Деньги на финансирование его работы нельзя брать из денег, которые собираются с населения. Поэтому ускорить эту программу не было возможности. Сейчас мы занимаемся реорганизацией фонда, набираем квалифицированные кадры. Мы обязательно догоним программу»,— сказал господин Тиньков.

Незадолго до возбуждения уголовного дела губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об оптимизации департамента, чиновники которого попали под уголовное дело. Согласно документу, вопросами ЖКХ, ТЭК и энергосбережения будет заниматься новое подразделение правительства. Кстати, до реорганизации департамент лишился руководителя: его глава Денис Блохин покинул пост после того, как был осужден за превышение должностных полномочий.

С октября прошлого года в фонде капремонта Орловской области тоже нет директора. Тогда свой пост оставил Сергей Коваль, проработавший в должности примерно полгода. Помимо этого, под уголовным преследованием находятся бывшие топ-менеджеры организации. В частности, руководивший фондом в 2015–2017 годах Владислав Масленников обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), а бывший замдиректора Роман Игнатушин — в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж