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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В правительстве Орловской области выделили ЖКХ и дорожное хозяйство в отдельные департаменты

В правительстве Орловской области произошло структурное изменение: департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области переименовали в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Это следует из указа губернатора региона Андрея Клычкова об оптимизации структуры исполнительных органов госвласти. При этом полномочия по управлению ЖКХ будут переданы новому департаменту — департаменту ЖКХ ТЭК и энергосбережения Орловской области. Он создается тем же указом.

Оба департамента, очевидно, будет курировать зампреду правительства по развитию инфраструктуры Орловской области Игорь Тиньков.

Валерия Розбот


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