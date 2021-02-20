Арину Михайлову ждут в Москве в феврале

12 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Белгород» мы рассказали историю трехлетней Арины Михайловой из Белгородской области («Кости хрустальные, характер золотой», Оксана Пашина). У девочки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Благодаря лечению они окрепли, но полностью избежать переломов не удалось. В конце прошлого года Арина сломала бедро, и теперь ей нужно установить дорогой телескопический штифт. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 548 400 руб.) собрана. Мама Арины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 12 февраля 30 107 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Белгород», «Пенза», «Чувашия», «Вологда», «Кострома», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 24 детям на 24 160 293 руб.