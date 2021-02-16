Песков: Путину доступны публикации СМИ о деле Сафронова

Президенту России Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне в Кремле отказались комментировать интервью журналиста, объяснив это тем, что идет следствие. Господин Сафронов обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ), свою вину он не признает.

Журналисты спросили господина Пескова, получает ли президент альтернативную информацию по делу Ивана Сафронова из СМИ, а не от ФСБ. «Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но по крайней мере это все доступно президенту»,— ответил представитель Кремля.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля. По словам адвокатов, доступа к гостайне он не имел ни в СМИ, ни в «Роскосмосе». По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.

“Ъ” задал Ивану Сафронову ряд вопросов. Господин Сафронов сообщил, что ему до сих пор не разъяснили суть обвинений. Он также рассказал, что действительно был знаком с гражданином Чехии Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком, но лишь написал несколько материалов для его проектов, информацию для которых брал из открытых источников.

Полный текст интервью — в материале “Ъ” «"Никаких тайн и прочего, все на поверхности"».