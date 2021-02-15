Кремль отказался комментировать интервью Сафронова

В Кремле читали интервью советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, но комментировать не будут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что идет следствие. Господин Сафронов обвиняется в госизмене, свою вину он не признает.

«Мы действительно видели это интервью, мы его читали, но я никак не могу его комментировать. Все-таки идет следствие. Еще раз повторяю, виновность или невиновность может определить только суд»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

На просьбу прокомментировать работу ФСБ по делу Ивана Сафронова Дмитрий Песков ответил: «Еще раз повторяю, я не могу это никак комментировать».

Ранее “Ъ” задал ряд вопросов Ивану Сафронову, который уже полгода находится под стражей. В своих ответах он сообщил, что ему до сих пор не разъяснили суть обвинений. Господин Сафронов также рассказал, что был действительно знаком с гражданином Чехии Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком, но он лишь написал несколько материалов для его проектов, информацию для которых брал из открытых источников.

Полный текст интервью — в материале “Ъ” «"Никаких тайн и прочего, все на поверхности"».