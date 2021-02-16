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Садоводства Петербурга и Ленобласти получат инфраструктуру на 450 млн рублей

В текущем году из бюджета Санкт-Петербурга выделят средства на создание инфраструктуры в садоводствах на территории города и области. Уже запланировано строительство 12 медицинских пунктов.

Об этом сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях на заседании петербургского правительства. Его цитирует «Деловой Петербург». Господин Лях отметил, что на территории города и Ленобласти располагается более 3 тысяч действующих садоводств, которые ежегодно производят около 550 тысяч тонн плодоовощной продукции. 200 тысяч семей проживают в садоводствах круглогодично, а еще 2,3 млн приезжают в теплый сезон.

Помимо строительства медпунктов в разработке находится 5-летняя программа ремонта дорог к садоводствам и внутри них.

Напомним, весной Минэнерго РФ выступило с инициативой упростить процесс подключения к сетям участков в садоводствах и огородничествах. О перспективах проекта – в материале “Ъ-СПб”

Садоводы на проводе

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