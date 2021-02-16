За пять лет Академпарк удвоит площади для резидентов

Новосибирский Академпарк (Технопарк) в два раза увеличит площади для своих резидентов. Решить задачу планируется в течение пяти лет. По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, сейчас площади Технопарка составляют около 120 тыс. кв м.

Врио гендиректора АО «Академпарк» Дмитрий Верховод рассказал на пресс-конференции, что на первом этапе будет освоена площадка около 6 га, прилегающая к уже действующим корпусам. Он отметил, что в задачах Технопарка — привлечение резидентов из соседних регионов. По его словам, интерес к участию в проекте проявляют также зарубежные компании.

По итогам 2020 года в Технопарке насчитывается 319 резидентов. Их суммарный доход — более 31 млрд руб., объем налоговых поступлений — 3,5 млрд руб.

Технопарк новосибирского Академгородка начал работу в 2007 году. Академпарк — комплексный технологический парк, призванный создать условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. В феврале 2020 года временно исполняющим обязанности гендиректора Академпарка был назначен Дмитрий Верховод.

Оксана Павлова