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Следователи начали проверку по факту халатности при эксплуатации ТЭЦ в Алтайском крае

Следственный комитет организовал проверку по факту халатности сотрудников администрации края при эксплуатации ТЭЦ в городе Яровое (Алтайский край), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации следователей, аварии на единственной теплоэлектроцентрали в Яровом происходят с 2018 года, однако власти не предпринимают мер для устранения причин и условий возникновения поломок. «На их ликвидацию, по данным следствия, из бюджета выделено около 125 млн руб., однако проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима ЧС в городе»,— уточняется в сообщении СКР.

Режим чрезвычайной ситуации в Яровом из-за ситуации с теплом действует уже второй год. Последний раз, 11 февраля, на теплостанции из строя вышли сразу два котла отопления из трех.

Даниил Тарабукин


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