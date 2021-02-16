Пункты вакцинации Петербурга достигли пропускной способности 100 человек в день

Текущая мощность каждого пункта вакцинации от COVID-19 в Петербурге составляет около 100 человек в день. Это половина от возможной на настоящий момент.

«Интерфакс» приводит слова главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. На заседании городского правительства господин Лисовец отчитался о борьбе с коронавирусной инфекции в городе: так, мощность прививочных пунктов наращена с 50 до 100 человек в день, а запасов вакцины достаточно для их бесперебойной работы в течение следующих 10-11 дней. Ранее, в начале февраля, пресс-служба администрации губернатора сообщала, что максимальная мощность пропускных пунктов уже увеличена 200 человек в день. Общее количество пунктов в ближайшем будущем дойдет с 121 до 146.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировалось 160626 человек, из них 35287 полностью закончили цикл вакцинации.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, число обращений к петербургским медикам из-за COVID-19 снизилось на 64% за неделю.