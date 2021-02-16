На Ямале закрыли еще один ковидный госпиталь

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) законсервировали госпиталь для больных с COVID-19 на 120 коек, расположенный в окружном СПИД-Центре, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Отмечается, что с момент открытия госпиталя весной 2020 года в условиях стационара лечение прошли 644 человека с различной степенью тяжести заболевания. В их числе пациенты из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Тазовского и Пуровского районов, а также вахтовые рабочие. При этом в данный момент необходимости в ковидном госпитале на базе центра нет.

«Прием и госпитализация плановых пациентов начнется с 20 февраля, после генеральной дезинфекции в помещениях. О возобновлении платной деятельности учреждения (медицинские осмотры, прием узких специалистов, лабораторные исследования) информация будет размещена позднее», — отметили в пресс-службе.

В данный момент в округе развернуто 343 койки для пациентов с коронавирусом, занято из них — 298. Сейчас развернуты отделения в Надымской, Новоуренгойской, Салехардской Ноябрьской, Губкинской горбольницах и райбольницах Тарко-Сале и Тазовского. Ранее были закрыты отделения на 20 коек Лабытнанги и 15 коек в Муравленко, свернуто по 10 коек в Надыме и в Тарко-Сале. Пациенты из Муравленко будут направляться с сегодняшнего дня на лечение в Ноябрьскую ЦГБ.

С начала пандемии на Ямале COVID-19 заболели 36 569 человек. Из них больше 34 тыс. уже выздоровели, 393 пациента скончались.