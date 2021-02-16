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Дрозденко: переход на эскроу-счета снизил активность девелоперов Ленобласти

Использование эскроу-счетов оказало негативное влияние на активность застройщиков Ленобласти в 2020 году. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на съезде строителей региона.

Он пояснил, что за прошлый год выдано 58 разрешений на ввод в эксплуатацию 132 домов общей площадью 1,7 млн квадратных метров. Это на 21% меньше, чем за 2019 год.

В целом на территории Ленобласти с использованием эскроу-счетов работают 28 застройщиков, которые возводят 74 многоквартирных дома общей площадью 1,4 млн кв. метров. По информации Александра Дрозденко, в рамках строительства этих объектов заключено почти 7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на общую сумму 24,2 млрд рублей. В общей сложности банки одобрили целевых кредитов, предназначенных для строительства жилья с использованием эскроу-счетов, на сумму 41,5 млрд рублей. Из них на начало текущего года строительные компании использовали 10,7 млрд рублей.

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в Ленобласти 95 застройщиков возводят 297 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв. метров. Заключено почти 39 тыс. ДДУ строительстве на 101,6 млрд рублей.

Ольга Кантемирова


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