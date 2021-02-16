12 тысяч квадратных метров сельхозземель в Удмуртии залило стоками

В Завьяловском районе Удмуртии залило сточными водами 12,04 тыс. кв. м сельхозземель из-за порыва канализационной трубы. Часть стоков, которые относятся к 4 классу опасности, попала в акваторию реки Быдвайка, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртии. На момент осмотра вся излившаяся масса находилась в замерзшем состоянии.

В ходе юрлица-арендатора канализационных сетей был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Санкция статьи предусматривает штраф от 400 до 700 тыс. руб. Административное дело рассмотрят в установленные законом сроки.