Жителя Ижевска осудили за реабилитацию нацизма и призыв к экстремизму

Жителя Ижевска приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за призыв к экстремизму и реабилитацию нацизма (ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Также Верховный суд Удмуртии запретил ему размещать обращения и иные материалы в интернете на один год, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в апреле-декабре 2019 года подсудимый разместил в социальной сети «ВКонтакте» информацию, отрицающую факт, установленный приговором Нюрнбергского международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года, и призывы к активным действиям, возбуждению вражды против группы лиц по национальному признаку. При этом он знал, что преступления, совершенные фашистами, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности.