«Борьба с онкологическими заболеваниями в Башкирии: результаты за 2020 год»

Представители здравоохранения Башкирии и бизнеса рассказали о том, как в регионе работает программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», какие коррективы внесла пандемия по коронавирусу, а также о проектах по диагностике и лечению онкозаболеваний, которые реализует в республике ГК «Мединвестгрупп», на пресс-конференции, организованной «Коммерсантъ-Башкортостан» в отеле Hilton Garden Inn Ufa.



Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сказал, что, несмотря на изменение привычного графика работы в период пандемии, 2020 год был «довольно значимым для онкологической службы» республики. В первую очередь, это введение нового здания Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) с поликлиникой на 450 посещений в смену, отметил министр. Он добавил, что в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Башкирии закончено переоборудование радиологической службы, получено два линейных ускорителя, и их количество в республике увеличилось до пяти. Также министр сообщил, что в регионе завершено формирование филиальной сети онкологического диспансера. По его словам, реализация национального проекта в 2020 году потребовала крупных ассигнований, «только одни лучевые линейные ускорители стоили более 400 млн рублей», а общая сумма, направленная на медицинские центры, даже без стоимости строительства, составила более млрд руб.

За последние два года в Башкирии смертность от онкологии уменьшилась со 180 до 176 случаев на 100 тыс. населения, заявил министр. В 2020 году, когда жители республики были на изоляции, медикам пришлось свернуть программы диспансеризации, в связи с чем около 1,5-1,8 тыс. пациентов, «которым обычно диагностируем онкологические заболевания, остались пока вне нашей компетенции», посетовал он. Постепенно устраняется и кадровый дефицит: 2018 году в Башкирии не хватало 140 онкологов, сейчас эта цифра сократилась на треть, отметил министр.

Максим Забелин сообщил, что в настоящее время с проектным офисом Министерства здравоохранения России прорабатывается вопрос о создании дополнительных площадей для Республиканского онкодиспансера. Возможно приобретение готового сооружения на близлежащей территории или строительство дополнительного корпуса.

Из 13 центров амбулаторной онкологической помощи, которые планируется создать в Башкирии к 2024 году, по четыре центра уже были открыты в 2019 и 2020 годах и два — в текущем году, сообщил министр.

Строительство в Уфе центра детской онкологии и гематологии за 1,5 млрд руб., по словам министра, должно завершиться в 2023 году. Несмотря на то, что процедура определения поставщика приостановлена ФАС, объект уже включен в федеральную адресную инвестиционную программу с федеральным софинансированием.

Суммарный объем финансирования всех проектов министр оценил в 4—4,5 млрд руб.

Главный врач РКОД Адель Измайлов отметил, что ситуация с коронавирусом в 2020 году подтолкнула республику к развитию телемедицины и дистанционных консультаций, что сокращает количество приездов пациента, повышает скорость, логистику обследования и качество лечения. «Если в январе–феврале у нас было порядка 130-200 телемедицинских консультаций по профилю онкологии, то, начиная с апреля, наблюдается рост, и сейчас в среднем 4 — 4,1 тыс. в месяц телемедицинских консультаций между первичными онкологическими кабинетами, центрами амбулаторной помощи и непосредственно Республиканским онкологическим диспансером», — отметил господин Измайлов. По его словам, число очных консультаций по итогам года также увеличилось. Главврач онкодиспансера признал, что медучреждению «не хватает порядка 24 тыс. кв. м площадей» для размещения полноценного нейроонкологического отделения, так как «из 11 хирургических отделений только пять переместилось в новый корпус, остальные располагаются в приспособленном здании, пятиэтажном, 60-х годов постройки». Он сообщил и о необходимости создания «полноценной столовой для сотрудников и для персонала» в учреждении, где «работает около 1400 сотрудников» и «ежедневно приезжает примерно 700 пациентов вместе с родственниками».

Внештатный онколог минздрава Башкирии, заместитель главного врача по медицинской части РКОД Рустем Аюпов сообщил, что в 2020 году было закуплено достаточное количество диагностического и лечебного оборудования. Он отметил, что с открытием филиалов онкодиспансера в республике противоопухолевая лекарственная терапия стала доступнее как для пациентов со злокачественными образованиями, а их в регионе более 90 тыс., так и для первичных пациентов.

Руководитель проектов развития «Мединвестгрупп» в ПФО Андрей Лукьянов напомнил о том, что в 2014 году компания открыла в Уфе первый центр сети «ПЭТ-Технолоджи», оснащенный, в том числе, системой стереотоксической хирургии Кибернож. Он отметил, что в текущем году компания запустит в эксплуатацию центр ПЭТ КТ-диагностики в Стерлитамаке, где будет также установлен новый современный сканер. Способность проведения исследований трех сканеров — двух в Уфе и одного в Стерлитамаке — суммарно превысит 16 тыс. исследований, «что, в принципе, будет сопоставимо с той потребностью, которая существует на сегодня в республике в проведении данного вида исследований», отметил спикер. Также «Мединвестгрупп» планирует в текущем году совместно с минздравом региона и онкологической службой создать центр лучевой терапии на базе радиологического корпуса в РКБ №1 Стерлитамака, сообщил Адрей Лукьянов. Здание будет отремонтировано и оснащено двумя высоко производительными линейными ускорителями. «Таким образом, с учетом пяти линейных ускорителей, которые уже расположены в Уфе, Башкирия выйдет на очень высокий уровень оснащения», — отметил Андрей Лукьянов. Компания планирует вложить в создание центра около 700 млн руб.

Запуск в Стерлитамаке двух центров — лучевой терапии и лучевой диагностики — и создание там филиала онкодиспансера позволит создать в городе «современный центр компетенций диагностики и лечения онкологических заболеваний». В центрах смогут получать помощь жители не только Стерлитамака и Стерлитамакского района, но и Салавата, Ишимбая, Кумертау, отметил господин Лукьянов. «ПЭТ КТ-центр будет запущен в конце этого года, а центр лучевой терапии планируем открыть весной 2022 года», — сообщил он, добавив, что компания также возьмет на себя трехмесячную переподготовку врачей для нового центра с прохождением практики в одном из действующих центров.

«Радиохирургия — это, в первую очередь, альтернатива хирургическому лечению. Решение о применении данного метода принимается коллегиально онкологическим консилиумом. В более 90% всех случаев как лечения, так и диагностики, проводится за счет средств ОМС», — добавил Андрей Лукьянов.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников пресс-завтрака. До новых встреч!