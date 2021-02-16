«Почта России» объявила о подготовке к дистанционной продаже рецептурных лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать ресурсы «Почты России» для дистанционной торговли рецептурными медикаментами, сообщают «Известия». Представитель «Почты России» сообщил, что сейчас почта ожидает получения оптовой лицензии на торговлю медикаментами, и с ее получением будет технически готова к такой возможности.

«Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию»,— передает газета сообщение представителя «Почты России». Он уточнил, что у некоторых отделений почты уже есть розничная лицензия на продажу лекарств. Оптовая лицензия, по сообщению «Почты России», позволит ей хранить и транспортировать лекарства.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных и рецептурных лекарств. Сопредседатель ВСП Ян Власов заявил, что считает его неполным. «Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения»,— сказал он «Известиям». Отметим, что в феврале в силу вступил приказ Минздрава, закрепляющий юридическую силу электронных рецептов.

«Почта России» объявила о выходе на рынок доставки лекарств в мае 2020 года. На первых этапах компания доставляла до аптек только товары, не требующие лицензирования. Заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин отмечал “Ъ”, что конечной целью является доставка лекарств конечным потребителям, в том числе тех, которые требуют лицензирования.

Подробнее — в материале “Ъ” «На "Почте" примут лекарства».