Непогода в Техасе привела к отключениям электричества и интернета

Резкое похолодание с 2 до 22°С и плохие погодные условия привели к отключениям электроэнергии в американском штате Техас. По сообщению Associated Press, без электричества остаются более чем 2 млн жителей штата. В штате также наблюдаются перебои с интернетом: связность участка сети Техасе с остальными упала до 68% от обычного уровня, сообщает экспертная группа NetBlocks в Twitter.

Блэкаут в Техасе затронул 4,7 млн человек, позднее снабжение электроэнергией было частично восстановлено, сообщает Reuters. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате в связи с последствиями непогоды.

CША без учета Аляски подключены к трем самостоятельным энергосистемам: западной, восточной и техасской. Независимость энергосети Техаса позволяет штату с 1930-х годов не попадать под установленные федеральными властями ограничения тарифов, пишет The Texas Tribune.