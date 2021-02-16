Джо Байдена озаботили младенцем

Адвокат Игорь Трунов обратился к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором попросил помочь его доверителю гражданину США и Филиппин Конрадо Потенсиано получить из России собственного ребенка, рожденного от суррогатной матери-украинки. В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми ребенок был изъят у украинки и помещен в Видновский специализированный детский дом для детей с органическими поражениями психики.

Как рассказал “Ъ” адвокат Игорь Трунов, ребенок гражданина Филиппин и США Конрадо Потенсиано фактически стал заложником громкого уголовного дела о «купле-продаже находящихся в беспомощном состоянии людей» (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), возбужденного в январе 2020 года. В рамках его расследования СКР задержал восемь взрослых, изъяв у них 11 детей, рожденных от суррогатных матерей. Среди них оказался и ребенок господина Потенсиано, которого 1 ноября 2019 года родила гражданка Украины Екатерина Ищенко. Договор о ее участии в программе суррогатного материнства был заключен 18 февраля того же года. Адвокат Трунов утверждает, что женщина не являлась полноценной биологической матерью ребенка, поскольку в ООО «Центр материнства и репродуктивной медицины "Петровские ворота"» ей подсадили эмбриона, полученного с использованием половых клеток господина Потенсиано и донорских ооцитов анонимного донора.

Но несмотря на то, что суррогатная мать дала юристам Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения города Москвы согласие, чтобы в качестве отца ребенка был указан гражданин США Потенсиано, те отказались выдать его представителям письменное свидетельство, необходимое для установления через суд законного отцовства. Как утверждает господин Трунов, этому процессу помешали не только юристы, но и начавшаяся коронавирусная пандемия, из-за которой отец-донор не смог прилететь в Россию для проведения соответствующей генетической экспертизы.

Чтобы не затягивать процесс передачи ребенка биологическому отцу, тот согласился, чтобы при регистрации младенца в Таганском отделении ЗАГС в качестве матери была указана гражданка Украины Ищенко. А вместо указания имени отца был поставлен прочерк, хотя принадлежность ребенка американцу подтверждалась его отчеством — Конрадович. Но это никак не отразилось на получении господином Потенсиано собственного сына.

А когда представитель гражданина США Игорь Трунов попытался через суд добиться установления отцовства ребенка и возвращения его законному родителю, московские суды отказали адвокату в рассмотрении этих обращений. В них господин Трунов не только требовал установить отцовство Конрадо Потенсиано по отношению к несовершеннолетнему Зандро Ищенко, но и обязать Таганский отдел ЗАГС записать в качестве отца гражданина США, а указанную в документе мать, напротив, «исключить из соответствующей графы». Последний подобный иск был направлен господином Труновым в Мещанский суд Москвы буквально на днях. Однако, принят он к рассмотрению или нет, адвокату неизвестно. «Остается лишь надеяться, что здравый смысл восторжествует и дело об отцовстве моего доверителя будет рассмотрено в районном суде»,— заявил “Ъ” Игорь Трунов.

Для усиления своей позиции адвокат принял нетривиальное решение — обратиться с письмом к новому президенту США Джо Байдену. Описав кратко ситуацию с ребенком, господин Трунов попросил президента США вмешаться в этот спор, поскольку Зандро Ищенко является американцем. Более того, адвокат не исключает, что в отношении тех, кто препятствует передаче ребенка американцу, в США могут возбудить уголовное дело. При этом Игорь Трунов настаивает, что Зандро Ищенко не может являться гражданином России, поскольку даже его суррогатная мать — украинка.

«Я послал это обращение в понедельник на электронный адрес администрации Джо Байдена, а копию отдал в американское посольство,— рассказал “Ъ” господин Трунов.— Ответа пока не получил, но очень надеюсь на реакцию американского президента». Защитник подчеркнул, что она особенно важна для младенца, который сейчас фактически оказался, как он выразился, в «сумасшедшем доме».

Алексей Соковнин