Возможной причиной массовой гибели птиц в Анапе назвали голод

Причиной массовой гибели уток в Анапе может быть голод. Таким выводом поделился с «Анапским Черноморьем» председатель правления городской общественной организации охотников и рыболовов Александр Додура.

Накануне местные жители сообщили в социальных сетях о десятках мертвых птиц на пляжах.

По словам эксперта, чомги нырковые (утки-поганки) питаются исключительно рыбой. Зимой эти птицы обитают на побережье черноморских курортов, чтобы прокормиться. Однако из-за морозов рыба ушла далеко от берега и у птиц наступил голод. Александр Додура считает, что это обычное явление: гибель чомг и гагар происходит каждый год.

Наталья Решетняк