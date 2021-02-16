«Саратовводоканал» заглянул на дно

В Арбитражный суд Саратовской области подано заявление о банкротстве МУПП «Саратовводоканал». Истцом выступило электросетевое предприятие ООО «СПГЭС» из-за долга в 19,5 млн руб. Предприятие с 2017 года находится в концессии ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», которое за 28 лет должно инвестировать в городской водоканал 36,7 млрд руб. В КВС комментировать банкротство муниципального предприятия не стали. Депутаты говорят, что в случае банкротства имущество города не сможет войти в конкурсную массу, поэтому никакими потерями, кроме имиджевых, признание «Саратовводоканала» несостоятельным городу не грозит.

ООО «Саратовское предприятие городских электросетей» (СПГЭС) подало в арбитражный суд области заявление о банкротстве МУПП «Саратовводоканал». Как следует из материалов, опубликованных в картотеке судов, иск подан в связи с долгом муниципального предприятия перед поставщиком электроэнергии в размере 19,5 млн руб. Информации о том, каким образом сложилась задолженность, в материалах суда нет, дело пока не принято к ­рассмотрению.

СПГЭС уже подавало аналогичный иск о банкротстве МУПП «Саратовводоканал» в декабре прошлого года, однако тогда был указан долг в размере 2,68 млн руб. В январе этого года арбитражный суд вернул иск заявителю в связи с тем, что последний не опубликовал сообщение о намерении о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

Застать на рабочем месте руководство ООО СПГЭС „Ъ“ не удалось, в приемной директора компании Дмитрия Курякина не отвечали на звонки.

Последний процесс в арбитражном суде, в котором МУПП «Саратовводоканал» выступало в качестве ответчика по иску ООО «СПГЭС», завершилось в марте 2018 года, когда суд оставил без рассмотрения иск поставщика электроэнергии, которому муниципальное предприятие задолжало 14,4 млн руб.

МУПП «Саратовводоканал», как писал „Ъ“, в ноябре 2017 года было передано в концессию ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (90% — АО «Инвестиционная компания „Лидер“»). Согласно концессионному соглашению, за 28 лет концессионер должен инвестировать в городской водоканал 36,7 млрд руб. Согласно условиям соглашения, КВС на срок до 2045 года передаются объекты МУПП «Саратовводоканал» — сети водоснабжения протяженностью более 1,5 тыс. км, 890 км сетей водоотведения, 99 водопроводных и канализационных насосных станций, очистное сооружение канализации.

После заключения концессионного соглашения за МУПП «Саратовводоканал» осталось обслуживание городских фонтанов. Предприятие также оказывает транспортные услуги, работают лаборатории по исследованию питьевой и сточной вод. В организации продолжали работать около 150 человек, число которых руководство планировало сократить до 120, на ее балансе оставались около 140 машин, они по договору аренды были переданы КВС.Также МУПП сохранило лицензию на вывоз жидких коммунальных отходов. Уставной капитал предприятия — 14,8 млн руб.

Согласно kartoteka.ru, убыток муниципального предприятия в 2019 году составил 16,2 млн руб. при выручке 84,8 млн руб., годом ранее (в 2018 году) убыток составил 26,9 млн руб. (выручка — 35,7 млн руб.). Данных за 2020 год пока нет. С 2017 года «Саратовводоканал» стал ответчиком по 79 делам на 59,5 млн руб. Среди них всего три дела, в которых истцом выступает СПГЭС, два суд оставил без рассмотрения, по одному предприятие городских электросетей отказалось от ­требований.

При этом в 218 делах на 170,3 млн руб. МУПП выступает истцом, в основном они связаны с долгами управляющих компаний перед поставщиком воды, сложившимися до ноября 2017 года. В администрации Саратова в течение дня не прокомментировали дело о возможном банкротстве муниципального предприятия. Директора МУПП «Саратовводоканал» Валерия Фарфилова вчера не было на рабочем месте. В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» от комментариев воздержались, однако заявили, что, по имеющейся у КВС информации, «судебное дело о банкротстве в настоящее время приостановлено». В документах суда эта информация не отражена.

Председатель постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов затруднился оценить потери города в случае банкротства «Саратовводоканала». «Все будет зависеть от того, что заведут в конкурсную массу»,— отметил он.

Депутат городской думы Виктор Марков считает, что никаких последствий, кроме имиджевых, в случае банкротства «Саратовводоканала» для города не будет. «Бюджет пострадать от этого не должен, потому что все долги лягут на МУПП, а не на город. Имущество, которое сейчас передано в аренду КВС, принадлежит муниципалитету и в в конкурсную массу войти не может. Скорее всего, в нее войдет дебиторская задолженность предприятия»,— считает господин Марков.

Сергей Петунин