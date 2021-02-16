ЛДПР просится на пенсию

Фракция ЛДПР Саратовской областной думы намерена добиваться на федеральном уровне индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект вчера был внесен на рассмотрение в региональное заксобрания для последующего возможного вынесения его в Госдуму. Либерал-демократы настаивают, что их инициатива направлена на «устранение существующей социальной несправедливости по отношению к работающим пенсионерам». Они утверждают, что с аналогичными предложениями выступили фракции ЛДПР во всех законодательных органах власти субъектов РФ, где они присутствуют. Политологи уверены, что таким образом ЛДПР начали свою кампанию к выборам депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре. Однако шансов, что инициатива будет поддержана «Единой Россией», по их мнению, мало.

Саратовские депутаты от ЛДПР предлагают внести изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признать утратившими силу отдельные положения ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», которые приостанавливают индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Соответствующая инициатива, адресованная на имя спикера областной думы Александра Романова, направлена в аппарат ­председателя.

Лидер фракции в облдуме Станислав Денисенко и его однопартиец Сергей Удалов отмечают, что главной целью законопроекта является возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты настаивают, что «нельзя делить пенсионеров на работающих и неработающих — индексация пенсий четко прописана в Конституции РФ и должна распространяться на всех пенсионеров без исключения», а ее отсутствие «является дискриминацией» по отношению к работающим пенсионерам.

«В ряде случаев это порождает у пенсионеров желание уволиться заранее, до индексации, с последующим трудоустройством на свое же рабочее место. Как видим, подобное несправедливое отношение к работающим пенсионерам искусственно создает ненужные проблемы, уводит людей в тень и никак не стимулирует тех, кто уже находится на пенсии, продолжить работу»,— говорится в обращении на имя Александра Романова.

Они также отмечают, что «работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда, так как работодатель полноценно отчисляет за него взносы в пенсионный фонд».

Пенсии работающим пенсионерам не индексируются в РФ с 2016 года. В финансовоэкономи­чес­ком обосновании законопроекта указано, что на индексацию пенсий всем работающим пенсионерам, пенсии которых не были проиндексированы, в 2022 году понадобится 400 млрд руб.

Представители ЛДПР отмечают, что аналогичные законодательные инициативы были направлены их коллегами из других регионов в свои высшие органы законодательной власти. В случае поддержки на региональном уровне, в частности, большинством депутатов Саратовской областной думы, проект закона будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

Председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности областной думы Алексей Антонов («Единая Россия»), куда, предположительно, будет направлен законопроект на рассмотрение, отказался прокомментировать инициативу коллег по парламенту, сославшись на то, что еще не ознакомился с документом. «Я не знаю, при каких условиях, по какому положению, что они предлагают»,— уточнил он.

Коммунист Николай Бондаренко предварительно выразил законопроекту об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержку. «Мы поддержим этот законопроект, даже несмотря на то, что это инициатива ЛДПР, и она без нашего участия. КПРФ ведет работу в этом направлении, прежде всего, на уровне Госдумы,— пояснил он.— Но этот законопроект вряд ли пройдет — его не поддержат члены „Единой России“, губернатор и так далее. Они будут говорить о том, что инициатива требует дополнительного финансирования из бюджета, на что, по их мнению, в бюджете денег нет».

Политолог Дмитрий Олейник предположил, что законопроект задержится на уровне ответственного комитета. «Это однозначно начало предвыборной кампании, потому что тема пенсионной реформы и всего, что с ней связано, до сих пор волнует значительную часть людей, особенно граждан предпенсионного возраста. И они готовы откликнуться на такие вещи. Тема выбрана неплохо. Но вероятность ее прохождения сегодня очень мала, хотя с похожими инициативами выступает, насколько я знаю, и «Справедливая Россия». Даже если объединить голоса этих фракций и если добавить КПРФ, этого не хватит, чтобы был принят такой законопроект и началось движение по отмене законодательных актов»,— отметил господин Олейник. Он добавил, что, основываясь на публичных заявлениях ЕР, нельзя сделать вывод, что она эту инициативу ­поддержит.

Политолог Александр Пантелеев отмечает, что для ЛДПР «любопытные инициативы ничем не заканчиваются». «Партия ЛДПР представлена в госдуме ровно на столько, на сколько ей это позволяет администрация президента. Но они как-то должны оправдывать там свое присутствие. Я предполагаю, что Министерство финансов РФ уже посчитало, сколько нужно денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам, поняло, что их нет. Если бы деньги были, пенсии бы индексировали без всяких инициатив»,— считает политолог.

Марина Ковалева