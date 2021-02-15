Правозащитницу Зою Светову наградили французским орденом Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон присвоил правозащитнице Зое Световой звание кавалера ордена Почетного легиона.

«А я сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается, еще 23 сентября прошлого года был подписан президентский указ о присвоении мне звания кавалера ордена Почетного легиона. Весть до Москвы об этом дошла на днях. Вот такое мне утешение. И радость»,— написала Зоя Светова в Facebook.

Орден Почетного легиона был учрежден во Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Прием в члены ордена осуществляется президентом Франции за выдающиеся заслуги. Среди россиян кавалерами ордена являются главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Владимир Познер, врач Леонид Рошаль и дирижер Владимир Спиваков.

Зоя Светова — правозащитница, журналист, автор книги «Признать невиновного виновным». Дочь советского писателя-диссидента Феликса Светова. Работала на Radio France и в ряде французских изданий. Сотрудничала с газетой «Коммерсантъ», журналом «Огонёк», «Новой газетой», «Ежедневным журналом», The New Times и другими изданиями.

В 2003 году Зоя Светова стала лауреатом премии Amnesty International «Права человека и укрепление гражданского общества в России». В 2009 году получила премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы», а в 2010 году — премию Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека. В 2003 и 2004 году получала диплом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».