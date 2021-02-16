К росту взносов вернутся после выборов В Самарской области до июля 2021 года не будут повышать плату за капремонт

До конца июля 2021 года в Самарской области не повысят размер взноса за капремонт. По информации фонда капремонта, для официального инициирования повышения взноса у них есть время до конца указанного месяца. Ранее ФКР в своей отчетности отмечал, что существующий размер взноса «экономически необоснован», и предлагал повысить его до 8,96 руб. за кв.м. При этом плата за капремонт уже увеличивалась в минувшем году на 10,8%, а в текущем году на 5,6%. По прогнозам областных депутатов, взнос повысят после сентябрьских ­выборов.

До конца июля 2021 года взнос на капремонт в Самарской области повышаться не будет. Об этом сообщил генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Александр Константинов на комитете губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды 15 февраля.

С вопросом о возможности повышения взноса обратился депутат губдумы Александр Степанов: «Вопросов очень много. Предвыборный год. Вы в очередной раз будете повышать взнос? Опять вам не хватает денег? Когда будет очередное повышение взноса?»

Александр Константинов ответил, что решение по повышению взноса принимает правительство региона: «Мы с официальной инициативой пока еще в правительство не выходили. У нас на это есть срок до конца июля. Будем мы это делать или нет, думаю, что не будем. Как оно будет фактически, не знаю — до июля достаточно много времени».

По информации главы ФКР, в прошлом году в регионе планировалось отремонтировать 1368 домов на общую сумму 6,229 млрд руб. Однако в конечном итоге работы были завершены только в 521 доме на сумму 3,368 млрд руб. За прошлый год фонд собрал 3,354 млрд руб. (101,5%). В текущем году запланирован капремонт в 2257 домах. Стоимость этих домов, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Александра Мордвинова, составит порядка 6 млрд руб.

«У нас программа была так устроена, что наиболее дорогостоящие работы (ремонт инженерных сетей) как раз были заложены до 2022 года. В 2022 году в основном будет проводиться ремонт кровель»,— объяснил глава ФКР.

Председатель профильного комитета Андрей Кислов отметил, что денег, которые собирает фонд, не хватает на выполнение программы: «Или мы должны изменить программу и уменьшить до объема, исходя из сбора, или заложить деньги из регионального бюджета. Надо заложить порядка 5–6 млрд руб., чтобы догнать отставание. Нужно сбалансировать сбор с программой. Средства мы собираем на то, чтобы отремонтировать 500 домов, а в программе заложено более 1300. Откуда эти деньги взять? Это только кредит или, грубо говоря, средства из бюджета».

В итоге комитет рекомендовал министерству управления финансами региона профинансировать во втором квартале 2021 года расходы министерства энергетики на 443 млн руб. за выполненные работы в предыдущие периоды по ремонту фасадов МКД при подготовке к ЧМ2018 и расходные обязательства в 250 млн руб. по проектированию, капремонту, реставрации МКД культурного наследия.

Депутат губдумы Михаил Матвеев считает, что повышение взноса произойдет после выборов: «Это обычная история с непопулярными решениями. Когда они с точки зрения власти экономически обоснованы, но политически нецелесообразны, всегда принимается такое решение».

«Если попытаться расшифровать формулу решения проблемы, о которой говорил Александр Константинов, получается, что стоимость работ для того объема домов, которые существуют, не покрывает взносы на капремонт. Поэтому он считает, что взнос должен был увеличен. Но поскольку они находятся в состоянии общественного давления — уровень жизни падает и любые повышения тарифов вызывают негодования у людей. Видимо, власть тоже осознает печальные электоральные последствия для таких повышений для „Единой России“. Сейчас, как я понял, рассматривают варианты, когда разница будет покрываться за счет бюджета, и, возможно, будут взяты кредиты. Я так понимаю, бесконечно это продолжаться не может, и единственное, что их сдерживает, это предстоящие в сентябре выборы. Поэтому это решение может быть принято и позже, чем в июле».

Ранее в своем отчете за 2020 года фонд капремонта предлагал повысить размер взноса на капремонт до 8,96 руб. за кв.м. В ФКР отмечали, что существующий размер сбора «экономически необоснован». При этом плата за капремонт уже увеличивалась в минувшем году на 10,8%, а в текущем году на 5,6%. Так, в начале 2021 года плата за капремонт в регионе для домов высотой до пяти этажей выросла с 6,28 руб. до 6,63 руб. за один кв. м, для зданий от шести этажей и выше — с 7,22 руб. до 7,62 руб. за кв.м.

В начале февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил против этой инициативы. С таким заявлением депутат выступил на встрече главы региона Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами. Кроме того, в интервью ГТРК «Самара» депутат заявил, что в Самаре повышать тарифы по капремонту не будут.

Ани Айвазян