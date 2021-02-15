Мультфильм «Душа» собрал в прокате в России и СНГ больше 1 млрд рублей

Американский мультфильм «Душа» режиссера Пита Доктера стал самой кассовой лентой Disney и Pixar в отечественном прокате, опередив фильм «Головоломка» (2016). Картина собрала в прокате в России и странах СНГ более 1 млрд руб., сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.

«По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1,069 млрд руб. ($14,2 млн), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 млн человек»,— приводит сообщение Walt Disney «РИА Новости».

Мультфильм «Душа» вышел в российский прокат 21 января. По сюжету школьный учитель музыки Джо Гарднер проходит прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний, но по пути домой с ним происходит несчастный случай. После смерти он оказывается в месте, где души готовятся отправиться на землю. Там ему предстоит стать наставником молодой сущности и показать ей, за что можно любить жизнь.

Подробнее о мультфильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля».