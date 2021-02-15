«Агроэко» произвела 226 тыс. т свинины в 2020 году

Группа компаний «Агроэко» (базовые активы расположены в Воронежской области) по итогам 2020 года увеличила производство свинины в живом весе по сравнению с 2019-м на 64 тыс. т, до 226 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Производство комбикормов «Агроэко» увеличила до 685 тыс. т. «Это позволило компании в очередной раз уверенно занять место в десятке крупных производителей свинины в России по данным Национального союза свиноводов»,— отметили в пресс-службе.

В 2021 году компания, напомним, планирует в 2021 году увеличить объем производства свинины до 350 тыс. т в год за счет запуска шести новых свинокомплексах.

Как напомнили в «Агроэко», в Воронежской области в 2020 году были введены в эксплуатацию три фермы в Новохоперском районе, по одной в Воробьевском и Таловском районах. Также было завершено формирование животноводческого кластера в Тульской области. «Благодаря этому удалось существенно повысить объем производства свинины, укрепить позиции на рынке комбикормов. В молочном направлении компания увеличила валовый надой молока на 3 тыс. т, а также расширила банк земель под растениеводство до 74,5 тыс.»,— отметили в пресс-службе ГК.

«2021 год будет не менее напряженным, чем прошлый. Компания растет и запускает новые площадки. Строятся объекты пятой очереди, а также крупнейшее предприятие страны — мясоперерабатывающий завод в Павловском районе Воронежской области»,— заключил председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов.

Сергей Калашников