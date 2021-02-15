В Саратовской области планируется строительство 11 объектов водоснабжения

В шести районах Саратовской области в 2021 году планируется начать строительство 11 объектов водоснабжения в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ области.

Работы начнутся в Саратовском, Вольском, Балаковском, Перелюбском, Ртищевском и Калининском районах, а также в Петровске, Красном Куте и ЗАТО Светлый. На мероприятия проекта предусмотрели средства в размере 427,3 млн руб. Планируется обеспечить качественной питьевой водой порядка 40 тыс. человек.

Кроме того, были предусмотрены 34,1 млн руб. на мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги». Так, начнут реконструкцию канализационных очистных сооружений и канализационных сетей Хвалынска, отметили в облминстрое.

Мария Шахрай