«Все тренды нацелены на максимальное упрощение процесса покупки»

Пандемия COVID-19 спровоцировала ускорение цифровизации экономики. Спрос на онлайн-сервисы вырос многократно как со стороны бизнеса, так и со стороны физических лиц. О растущей популярности мобильных кошельков, самых востребованных сервисах, трендах на глобальном и российском рынках, а также о планах по развитию рассказал в интервью «Деньгам» гендиректор Cardsmobile (приложение «Кошелёк») Кирилл Горыня.

— С какими показателями Кошелёк завершил 2020 год? Как пандемия повлияла на ваш бизнес?

— Несмотря на то что прошлый год для сферы розничной торговли выдался непростым, наши показатели кратно выросли. И это подтверждает, что на рынке есть запрос на мобильные кошельки — как со стороны обычных покупателей, так и со стороны бизнеса. Аудитория нашего приложения «Кошелёк» за последний год увеличилась вдвое. На сегодняшний день в нем зарегистрировано 19 млн пользователей, которые уже оцифровали более 280 млн карт — это 1400 тонн пластика.

— Какие сервисы сегодня особенно востребованы у пользователей Кошелька?

— Все популярнее становится Кошелёк Pay — платежный сервис, встроенный в приложение. И это неудивительно: пандемия подстегнула и без того стремительное развитие мобильных платежей — они позволили минимизировать контакты на кассе. Очевидно, что это новая реальность, к которой российские пользователи приспособились в числе самых первых. По данным Mastercard, среди европейских стран Россия — уверенный лидер по безналичным платежам, в том числе с помощью устройств: смартфонов, часов, браслетов.

— С какими банками вы сотрудничаете?

— На старте Кошелёк Pay поддерживал только карты Mastercard, а в прошлом году мы подключили и Visa. Сегодня сервис работает с картами более 40 банков, в их числе банк ВТБ, «Открытие», Альфа-банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк. На развитие сервиса также повлияло партнерство с Huawei. В прошлом году Кошелёк Pay стал первым эксклюзивным платежным сервисом на смартфонах марки — причем не только в России, но и в Беларуси, где мы уже подключили крупнейшие банки.

— Какие тренды в мобильных платежах наблюдаются на глобальном рынке? Какие из них находят отражение и в России?

— Ключевой вызов и точка роста для мобильных платежных решений — обеспечить синергию процессинга всех доступных пользователю привилегий и способов оплаты. Система должна думать за клиента и обеспечивать ему бесшовный пользовательский опыт — выбирать платежную карту с наилучшими условиями для каждой конкретной покупки и автоматически учитывать актуальные скидки, купоны и спецпредложения.

Еще один вектор развития — усложнение функциональности мобильных приложений: они развиваются в сторону супераппов, предлагая пользователям множество полезных и в то же время разнообразных сервисов на одной платформе. Платежи — надстройка в этой системе, позволяющая клиенту оплачивать товары и услуги, не покидая приложения.

Приложение «Кошелёк» — мобильное приложение, в которое можно добавить существующие банковские карты и карты лояльности, а также выпустить новые карты магазинов-партнеров. К «Кошельку» подключены крупнейшие банки (за исключением Сбербанка), 18 из топ-30 программ лояльности крупных торговых сетей, включая «Пятерочку», «Перекресток», «Эльдорадо», Gloria Jeans, «Ленту», kari, «М.Видео», «О’кей».

В целом все трансформации на рынке нацелены на максимальное упрощение процесса покупки до одного касания. И очевидно, что роль смартфона как платежного инструмента продолжит расти. Российский рынок восприимчив к инновациям в финансовой сфере и энергично перенимает глобальные тренды. Так, появляются новые сценарии оплаты: к примеру, по QR-коду или быстрые переводы, пример которых — Система быстрых платежей от Центрального банка.

— В чем российские мобильные платежные решения опережают западные аналоги?

— За последние несколько лет Россия вырвалась в лидеры по инновациям на финансовом рынке по многим направлениям. Самым выдающимся успехом стала интеграция розничных платежей и мобильного банкинга. Глубокая интеграция в рынок создает дополнительную ценность для пользователей и для бизнеса. К тому же мобильный кошелек — уникальная рекламная площадка, на которой партнеры могут запускать цифровые коллаборации — карточные продукты или промоактивности — и укреплять лояльность своих клиентов.

— Насколько приложения эффективно защищают информацию и платежи от злоумышленников?

— Сервис Кошелёк Pay предоставляет банкам-партнерам возможность токенизировать банковскую карту клиента, то есть активировать ее в приложении для оплаты. Благодаря технологии токенизации процесс оплаты максимально безопасен: данные карты пользователя никогда не передаются продавцу — вместо этого используется специально созданный для устройства платежный токен, который участвует в проведении транзакции. К тому же все приложения с платежной функциональностью обязаны проходить ежегодную сертификацию платежных систем на соответствие высочайшим требованиям безопасности. Наш сервис сертифицирован Visa, Mastercard и платежным консорциумом PCI.

— Какие у вас планы по развитию на этот год?

— У нас амбициозные планы — мы ставим перед собой цель войти в топ-3 сервисов для мобильных платежей в России по размеру активной аудитории. Сейчас ежемесячная активная аудитория Кошелька превышает 10 млн пользователей. Для этого мы продолжим объединять на одной платформе множество сервисов и расширять поддерживаемые сценарии оплаты, максимально удовлетворяя потребности покупателей в процессе их повседневного шопинга. Одна из наших ключевых задач — предоставить пользователям уникальный опыт, объединив оплату и процессинг привилегий по картам лояльности в один сценарий. Кроме того, мы планируем выходить на новые рынки — в приоритете страны Европы и Южной Америки. И конечно же, мы продолжим избавлять мир от пластиковых карт.

Александр Нефедкин