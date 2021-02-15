УФАС нашло нарушения на рынке ритуальных услуг в Кумертау

Управление ФАС по Башкирии вынесло предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства администрации Кумертау. По мнению ведомства, городские власти создали преимущества муниципальному учреждению дорожно-хозяйственных работ (МБУ ДОР), занимающемуся вопросами похоронного дела, перед остальными участниками рынка.

Так, МБУ ДОР, помимо организации похорон, копки могил и изготовления памятников, занимается содержанием кладбищ и транспортировкой трупов в морги. Это, по мнению антимонопольного ведомства, дает предприятию возможность получать информацию о фактах смерти в приоритетном порядке, а функция содержания кладбищ «ставит других участников рынка в зависимость от волеизъявления специализированной службы».

По требованию УФАС администрация Кумертау должна исключить из устава МБУ ДОР виды деятельности, связанные с организацией похорон и уходом за могилами, а из муниципального задания – запланированные работы по транспортировке трупов. Кроме того, согласно предупреждению УФАС, власти Кумертау должны организовать торги и выбрать подрядчика для содержания кладбищ.

Дарья Кучеренко