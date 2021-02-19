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Главные анонсы 19 февраля
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Планетоход США совершил успешную посадку на Марсе
18/02
Египет сообщил о договоренности с Россией о возобновлении чартеров на курорты
18/02
Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут российских бизнесменов
18/02
Попова: риск заразиться COVID-19 все еще велик
00:54
Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств
00:26
Минэкономики сообщило о снижении ВВП России в январе на 2,4%
18/02
Рогозин: в России создадут холдинг космического приборостроения
18/02
Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД Богданову и Грушко
18/02
Власти Москвы согласовали акцию КПРФ 23 февраля
18/02
«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы
18/02
Арестованный оператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката
18/02
Apple начала нанимать инженеров для сетей связи 6G
18/02
НАТО увеличит контингент в Ираке в восемь раз
18/02
Производителем «Спутника V» станет Индия
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Выбор Виктории Михайленко
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№4
от
19.02.2021
, стр. 42
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