Россельхознадзор Самарской и Саратовской областей объединят

Управление Россельхознадзора по Самарской области объединят с аналогичным региональным филиалом в Саратовской области. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Администрация объединенного отделения федеральной структуры будет располагаться в Саратове. Присоединение двух филиалов Россельхознадзора произойдет в соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 21 декабря 2020 года. Планируется, что процесс объединения должен завершиться в апреле.

Оптимизация происходит и в других регионах страны. Планируется, что из 51 региональных управлений оставят 38 филиалов. В 2015 году Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и по Ульяновской области были объединены с администрацией в Чебоксарах.

Андрей Сазонов