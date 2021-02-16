Абитуриенты смогут совершить экскурсии по главным вузам России

Отдел науки «Российского движения школьников» запускает серию онлайн-программ «#Абитура! — инструкция к поступлению», которые должны помочь старшеклассником с выбором вуза для поступления и будущей профессии. Каждое воскресенье ректоры, проректоры и другие представители ведущих вузов страны проведут онлайн-экскурсии по своим учебным заведениям, а заодно расскажут школьникам как будущим абитуриентам о подготовке к поступлению, особенностях обучения у них и профессиональных перспективах после получения диплома.

Первый день открытых дверей для будущих абитуриентов 7 февраля в 11 утра провел директор Института довузовской подготовки, ответственный секретарь приемной комиссии Московского института радиоэлектроники и автоматики Евгений Рогов. В онлайн-презентациях будут участвовать и региональные вузы из всех федеральных округов: это опорные университеты страны, а также медицинские и творческие институты.

Свое участие в проекте подтвердили такие столичные и региональные вузы, как Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Московский институт электронной техники, Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Сеченовский медицинский университет и Российский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Томский госуниверситет, Дальневосточный федеральный университет, Московский академический художественный институт им. В. И. Сурикова, Российская академия театрального искусстваи многие другие.

На онлайн-встречах старшеклассники смогут своими глазами увидеть, как устроена студенческая жизнь: посетить аудитории и лаборатории вузов, пообщаться изадать вопросы будущим преподавателям, чтобы узнать полезные советы успешного поступления и на что стоит обратить внимание при подготовке.

Надежда Померанцева