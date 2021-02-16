Анонс размещения дебютного выпуска облигаций Концерна «Покровский»

18 февраля состоится размещение облигаций одного из крупнейших сельхозпроизводителей России — Концерна «Покровский» (Группа Компаний). Эмитентом в рамках Группы выступит ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» при поручительстве еще 4 компаний Группы.

Объем выпуска облигаций составляет 1 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых с расчетной доходностью к погашению 10,11%. Выплата купона будет производиться ежеквартально. Срок обращения выпуска облигаций — 3 года; амортизация не предусмотрена. Организатором размещения выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Для Концерна «Покровский» текущий выпуск облигаций станет дебютным на долговом рынке, а также первым в рамках текущей облигационной программы.

Концерн «Покровский» — это более 35 предприятии в 5 отраслях на территории ЮФО.

Группа Компаний входит в двадцатку лидеров РФ по объему обрабатываемой земли (земельный банк в 15 районах Краснодарского края — более 240 тыс. га) и основным производственным показателям. В рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России, составленном аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, в мае 2020 года Концерн «Покровский» занял 19-е место с 242 тыс. га, что составляет около 3,5% земельного фонда Краснодарского края.

Также Концерн «Покровский» вошел в топ-10 крупнейших производителей молока в России по итогам 2019 года (по данным рейтинга, составленного информационным агентством Milknews совместно с Национальным союзом производителей молока и консалтинговым агентством Streda Consulting).

Компания ведет бизнес по следующим направлениям: растениеводство, садоводство, овощеводство, производство сахара, патоки и жома, производство молока и молочной продукции, мясное и молочное животноводство (КРС, свиноводство), мясопереработка, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (производство муки, манной крупы, подсолнечного и соевого масла, жмыхов), производство кормов, экспорт, девелопмент и рентный бизнес, благотворительность.

По результатам 9 месяцев 2020 года среднесписочная численность сотрудников компании составила 7,5 тыс. человек, валовой сбор с/х продукции по итогам 2020 года — 1 725 тыс. тонн, совокупная выручка за 2019 год — 25,9 млрд руб., по итогам 9 месяцев 2020 года — 17,6 млрд руб., EBITDA — 5,4 млрд руб. по итогам 2019 года, объем экспорта за 2020 год составил 400 тыс. тонн.

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Страница раскрытия информации об эмитенте:

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5267&attempt=2&attempt=1

Не является инвестиционной рекомендацией