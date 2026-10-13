В МИД России призвали НАТО не доводить ситуацию до «самой жесткой фазы»
Замглавы МИДа Грушко призвал НАТО не доводить ситуацию до самой жесткой фазы
13.10.2026, 14:16
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил НАТО о недопустимости перехода к «самой жесткой фазе» конфликта. Он отметил, что открытые заявления Запада о стратегическом поражении России повышают риск эскалации.
Господин Грушко заявил, что российская ядерная доктрина содержит четкие положения о сценариях применения ядерного оружия. «Чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу»,— добавил дипломат в интервью «Интерфаксу».
Александр Грушко также напомнил выражение о том, что если в начале спектакля на стене висит ружье, то в конце оно обязательно выстрелит. «Мы должны это иметь в виду и избежать этого»,— заключил замминистра.