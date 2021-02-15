COVID-19 за день нашли у 356 воронежцев

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает уменьшаться. За последние сутки в регионе подтверждены 356 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 15 февраля. Суточная заболеваемость последовательно снижается с 24 января, когда был выявлен 391 случай. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 61 687 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, не зафиксированы случаи летального исхода пациентов с коронавирусом

Вместе с этим 319 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 15 февраля в Воронежской области всего 63 697 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 57 391 пациентов выздоровели, 1 779 скончались. В России за последние сутки выявлено 14 207 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 086 090. Выздоровели и выписаны за сутки 13 935 человек (всего 3 607 036), скончались за сутки 394 пациента с коронавирусом (всего 80 520).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 11:05 понедельника, 15 февраля подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 2 072 пациента с коронавирусом, из них за последние сутки — трое. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников