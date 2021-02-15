В Ростовской области двое заключенных и инспектор ФСИН отравились наркотиками

В лечебно-исправительном учреждении № 20 ГУФСИН России по Ростовской области двое заключенных отравились неизвестным наркотиком, сообщает пресс-служба ведомства. «Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, фельдшером скорой помощи была зафиксирована смерть одного из осужденных. Состояние второго осужденного удовлетворительное, он находится на стационарном лечении»,— говорится в сообщении.

По данным telegram-канала Baza, наркотик в учреждение пронес старший инспектор отдела безопасности ФСИН Виктор Чмиль. Вещество он употребил с двумя заключенными. Сейчас инспектор находится в реанимации. «Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУФСИН России по Ростовской области служебной проверки, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

Наталья Шинкарева