Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты на малые чеки

Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты наличными на сумму от 30 до 90 тысяч рублей. Ставка в этом случае будет фиксированной и составит 17,99% при наличии страховки и 22,99% при отказе от неё. Максимально возможный срок кредита — 5 лет.
Ранее минимальная сумма потребительского кредита составляла 90 тысяч рублей. Решение о расширении подхода к потребительскому кредитованию связано с изменением потребительских моделей клиентов, которое фиксируют в банке: многие клиенты предпочитают не тратить накопления и использовать кредитные средства для крупных покупок, в частности, бытовой техники.
«Мы рады предоставить возможность быстро и удобно решать финансовый вопрос любого масштаба, — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — Мы продолжим работать над тем, чтобы удобные кредитные инструменты были доступны в тот момент, когда они необходимы».
Оформить заявку и получить кредит Райффайзенбанка можно быстро и просто без визита в офис на raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.