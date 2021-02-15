Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты на малые чеки

Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты наличными на сумму от 30 до 90 тысяч рублей. Ставка в этом случае будет фиксированной и составит 17,99% при наличии страховки и 22,99% при отказе от неё. Максимально возможный срок кредита — 5 лет.

Ранее минимальная сумма потребительского кредита составляла 90 тысяч рублей. Решение о расширении подхода к потребительскому кредитованию связано с изменением потребительских моделей клиентов, которое фиксируют в банке: многие клиенты предпочитают не тратить накопления и использовать кредитные средства для крупных покупок, в частности, бытовой техники.

«Мы рады предоставить возможность быстро и удобно решать финансовый вопрос любого масштаба, — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — Мы продолжим работать над тем, чтобы удобные кредитные инструменты были доступны в тот момент, когда они необходимы».

Оформить заявку и получить кредит Райффайзенбанка можно быстро и просто без визита в офис на raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте.