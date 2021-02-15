В Новосибирске суд отменил решение о признании законным бездействия СКР после отравления Навального

Новосибирский облсуд отменил решение райсуда, не выявившего бездействия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщил в своем в Twitter руководитель юротдела Фонда борьбы с коррупцией ( ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Вячеслав Гимади.

Как уточняет “Ъ”, в августе прошлого года фонд подал заявление в СКР, требуя возбудить дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля). В центральном управлении заявление передали в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, где не выявили признаков преступления. После этого ФБК отправил жалобу в Ленинский райсуд Новосибирска, но суд признал бездействие СКР законным.

Алексея Навального в конце августа госпитализировали в омскую больницу после того, как ему стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Позже для лечения его доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Правительство ФРГ заявило, что пациент подвергался воздействию отравляющего вещества. 17 января господин Навальный вернулся в Москву, где его задержали. Через две недели его отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев. В регионах России прошли несанкционированные акции. По итогам мероприятий 31 января, в городах Сибири задержали более 600 человек.

Екатерина Лукашевич