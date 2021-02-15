Суд отменил признание законным бездействие СКР после отравления Навального

Новосибирский областной суд отменил постановление судьи Ленинского районного суда о бездействии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Вячеслав Гимади. Напомним, что Ленинский районный суд признал бездействие законным.

«По закону дело будет направлено на новое рассмотрение в Ленинской районный суд. Теперь он не может второй раз признать что бездействие СК было законным»,— сказал господин Гимади «МБХ Медиа».

ФБК подал заявление в СКР с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство (30 и 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (277 УК РФ) 20 августа. СКР передал заявление о преступлении в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Там признаков преступления в отравления политика не выявили. ФБК подал жалобу в Ленинский районный суд Новосибирска на бездействие СКР. Суд не усмотрел бездействия в решении комитета.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Отдел расследований ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что к предполагаемому отравлению причастна ФСБ. В Кремле это отрицают.

Пройдя лечение, 17 января господин Навальный вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту. Через две недели суд отправил его в тюрьму на два года и восемь месяцев, заменив его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В стране прошли три акции протеста в поддержку политика. Накануне прошли также два флешмоба в поддержку политзаключенных.

Подробности — в материале “Ъ” «Когда кончаются фонарики ночные».