Санкт-Петербургская биржа запускает еще одну суточную сессию торгов иностранными акциями

С 1 марта иностранные акции будут торговаться на Санкт-Петербургской бирже на дополнительной утренней сессии. Торговый день на бирже таким образом увеличится до 19 часов в сутки.

Об изменениях рассказала пресс-служба биржи на своем официальном сайте. Дополнительная утренняя сессия торгов будет проходить с 7:00 до 10:00 по московскому времени, ранее торги иностранными ценными бумагами проходили с 10:00 до 2:00. Новая допсессия доступна всем участникам торгов и клиринга. В ее рамках будет торговаться 50 ценных бумаг, в том числе акции Apple, Amazon, Netflix, Intel, Microsoft, Facebook, а также акции медицинских гигантов Pfizer и Moderna.

По словам гендиректора Санкт-Петербургской биржи Евгения Сердюкова, нововведения дадут возможности, будут способствовать повышению ликвидности российского рынка в целом.

Ранее сообщалось, что объем торгов на Санкт-Петербургской бирже за январь вырос в 11 раз.