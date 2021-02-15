Рублев сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open

Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча, проходившая в Мельбурне, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Рууда — 28-е.

В следующий раз Андрей Рублев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым (4-место в рейтинге АТР), который также впервые в карьере вышел в четвертьфинала Australian Open.

Ранее в четвертьфинал турнира вышел еще один россиянин — Аслан Карацев. Он стал первым с 1996 года дебютантом турниров Большого шлема, достигшим четвертьфинала.

Подробности — в материале “Ъ” «Дебютная ракетка мира».