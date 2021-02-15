Медведев впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча, проходившая в Мельбурне, завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Матч длился 1 ч. 29 мин.

Даниил Медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а его соперник — 192. В следующий раз Медведев сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым (7-е место) и норвежцем Каспером Руудом (24).

Ранее в четвертьфинал турнира вышел еще один россиянин — Аслан Карацев. Он стал первым с 1996 года дебютантом турниров Большого шлема, достигшим четвертьфинала.

Подробности — в материале “Ъ” «Дебютная ракетка мира».